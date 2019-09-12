بسبب اضطراب بلادها.. "ندلوندلو" تعتذر عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر

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اعتذرت فرقة ندلوندلو من جنوب أفريقيا عن تقديم عرض “ WOZA ALBERT ” وذلك بسبب الإضطرابات التى تمر بها دولة جنوب أفريقيا منذ عدة أيام، مما حال دون سفر الفرقة من مطار جوهانسبرج، و استتبع ذلك اعتذار الفريق لإدارة المهرجان .



وفي السياق نفسه انقطع التواصل بين فريق عرض “ The System” من جنوب أفريقيا وبين إدارة المهرجان بعد عمل الترتيبات اللازمة لاستقبال فريق العرض، حتى اللحظات الأخيرة من بدء الفعاليات .



يذكر أن جنوب أفريقيا كانت سوف تشارك بعرضين اختارتهما لجنة المشاهدة الدولية، هما “ WOZA ALBERT ” إخراج هاميلتون دلاميني، و ” The System ” لفرقة الشجرة الأفريقية إخراج سيفيمو موتسويري



وكانت جنوب أفريقيا قد شاركت منذ أكثر من 20 عام بعرض WOZA ALBERT لفرقة مسرح الساعة بجوهانسبرج

وحاز اعجاب جمهور المهرجان التجريبي ونشر النص بمجلة المسرح وقتها .



والجدير بالذكر ان انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي كانت مساء الثلاثاء الماضي وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي التي بدأت بالسلام الوطني، وقدم المخرج عصام السيد عرض افتتاحي بديع، شارك فيه موسيقى هيثم الخميسي، وتصميم رقصات كريمة بدير، وتصميم ديكور محمد الغرباوي، وتصميم اضاءة ياسر شعلان ، وقدم الحفل الفنان احمد امين ، واعتمد على رقصات فلكلورية وأفريقية وباليه .

وكرم المهرجان عددًا من المسرحيين المصريين والعرب والأجانب، وهما الكاتب والمخرج لي بروير من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحل ضيف شرف المهرجان هذا العام، والدكتورة جيسيكا قهوة من أوغندا، والمخرج ثيودوروس تيرزوبولو من اليونان، ومن الجزائر المخرج المسرحي زياني شريف عياد، ومن العراق المخرج والممثل المسرحي محسن العلي، ومن مصر الكاتب المسرحي أبو العلا السلاموني، بحضور عدد كبير من الفنانين المسرحيين العرب والأجانب.



ويشارك في دورة المهرجان هذا العام 22 عرضا مسرحية من بينها 10 عروض أجنبية و10 عروض عربية وعرضان مصريان، ويقدم المهرجان عرضا خاصا بعنوان "انتحار معلن" وهو باكورة إنتاج شراكة مسرحية عربية يطلقها الكاتب السعودي سامي الجمعان من منصة المهرجان التجريبي من إخراج المصري مازن الغرباوي، ويقيم المهرجان ضمن فعالياته ندوة كبرى عن إفريقيا ويقام لها محورا فكريا خاصا بعنوان"المسرح الأفريقي المعاصر"، ويصاحبها عروض أفريقية.