خبر سار.. طرح لحوم ودواجن بأسعار مخفضة بالمجمعات

تطرح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يقرب من 15 طن لحوم مجمدة و20 طن دواجن يوميا، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الوجه القبلى.





يأتي ذلك بجانب توفير لحوم طازجة وكافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.





كما أعلن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أنه تم البدء في طرح وتوفير اللحوم البقري والضأن بالمعرض اللوجيستي لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، بسعر 100 جنيه.





وصرح وكيل وزارة التموين بمطروح، المهندس السيد أبو اليزيد: إن ذلك بناء على توجيهات محافظ مطروح بالمرور الدوري على المعرض اللوجيستي لبيع الخضر والفاكهة بجوار سوق ليبيا، ومتابعة توفير اللحوم حيث تم البدء في عرض وبيع اللحوم البلدية الطازجة (بقري – ضأن) بالمعرض، حيث يتم ورود العجول البقري من المحافظات المجاورة ومن أجود الأنواع، أما رؤوس الضأن فهي وارد محلي من محافظة مطروح من أجود الأصناف.





ويتم الذبح يوميا تحت الإشراف البيطري بالسلخانة الكائنة بشارع علم الروم بمرسى مطروح، يأتى ذلك تيسيرا عن المواطنين وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببذل كل ما هو مستطاع للتخفيف من الأعباء الملقاه على كاهلهم .





وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للمنفذ للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وحسن معاملة الجمهور.





وفي سياق متصل، قام علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح معرض “أهلاً مدارس” بمنطقة المطاحن بشارع فيصل بمحافظة الجيزة التى تنظمه الغرفة التجارية بالجيزة.





ويوفر المعرض العديد من منتجات المستلزمات الدراسية من شنط واقلام بأسعار زهيدة للموطنين، ويأتى المعرض ضمن الـ 6 معارض التى تنظمها الغرفة بمحافظة الجيزة، تحت شعار “أهلاً مدارس”، بتخفيضات تتراوح ما بين 10 و50%.





وقال الدكتور على مصيلحى، إن المعرض يتضمن جميع مستلزمات المدارس والشنط المدرسية وغالبيتها من إنتاج الصناعة المصرية بأسعار مخفضة لا تقل عن 30% لتخفيف العبء على المواطنين.





ومن جانبه كشف عبد الناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه يشارك فى المعرض أكثر من 42 عارضاً يمثلون شركات كبرى بالسوق تعرض منتجاتها من مستلزمات المدارس بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها.







