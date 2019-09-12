بني سويف في يوم.. مشاجرة عائلتين بالشناوية والجامعة تسجل 40 براءة اختراع

كردون أمني حول "الشناوية" عقب مشاجرة عائلتين



جامعة بني سويف تسجل 40 براءة اختراع



التحقيق مع 47 طبيبا وممرضة وإداريا بالفشن



حملة توعوية عن السلامة والصحة المهنية بالجامعة



بعد 6 سنوات.. عودة العمل بديوان المحافظة



محافظ بني سويف يبحث جهود ملف النظافة



الصحة تسلم "رمد بني سويف" بجهاز سونار



صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، بأنه تم استلام جهاز سونار لفحص أمراض قاع العين وأمراض العصب البصري بمستشفى الرمد، مشيدًا بالاستجابة السريعة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتواصله معها بشأن توفير الجهاز، الذي يمثل دعمًا نوعيا للمستشفى ونظرًا للحاجة الضرورية له، وذلك يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء المحافظة.





شهت محافظة بني سويف، أمس الأربعاء، على مدار 24 ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السويفي، فضلا عن تقديم "الفجر" عددا من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:فرضت قوات الشرطة، كردونا أمنيا أمام منازل عائلتين بقرية الشناوية بمركز ناصر، عقب وقوع مشاجرة بينهما أسفرت عن إصابة 8 اشخاص.أعلنت جامعة بني سويف، عن تسجيل 40 براءة اختراع في مجالات متنوعة بمكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي.أحال احمد دسوقي، رئيس مركز الفشن 16 طبيب و25 ممرضة و6 إداريين بمستشفي الفشن المركزي للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم بالعمل.أعلنت جامعة بني سويف، عن إنطلاق حملة توعوية عن أهمية وأهداف السلامة والصحة المهنية على مستوي الكليات، تحت أشراف الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالجامعة، وبالتعاون مع الشركات العاملة في مجال اجهزة الإطفاء.عاد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، لمباشرة مهام عمله بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، بعد إعادة إنشائه، مرة أخرى، عقب تعرض للحريق بالكامل على يد الجماعة الإرهابية، منذ 6 سنوات، خلال أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس عام 2013، عقب فض إعتصام ميدانى رابعة والنهضة.أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أنه خلال الـ 12 شهر الماضية شهدت تلك الفترة تحقيق تحسن ملموس في قطاع النظافة ضمن خطة المحافظة لتحسين منظومة النظافة واستعادة الشكل الحضاري،فقد بلغت كمية التراكمات القديمة والمخلفات الجديدة من القمامة.