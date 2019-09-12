لأهالي هذه المحافظات.. استعدوا الأمطار ستضربكم يومي السبت والأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية على لسان أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك عدد من المحافظات ستشهد تساقطا للأمطار.





وأوضح عبد العال، إلى أن من بين تلك المحافظات، هي محافظات السواحل الشمالية للبلاد سوف تشهد سقوط وهطول أمطار يوم السبت، وكذلك يوم الأحد القادم، وعلى الأغلب ستكون هذه الأمطار خفيفة أو متوسطة بحسب كل منطقة على حدة.





ومن المتوقع بأن تشهد السواحل الشمالية للبلاد سوف سقوط أمطار يومي السبت والأحد القادمين، تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة، ولكن يجب أن ننوه إلى كون الأمطار سوف تقتصر على السواحل المطلة على البحر المتوسط وعلى شمال الدلتا وسيناء فقط، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستظل كما هي دون انخفاض في الدرجات خلال الأيام القليلة القادمة”.





هذا ولن تشهد الفترة المقبلة، وجود أي نشاط للرياح أو الأتربة على معظم أنحاء البلاد، وذلك خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير، بل ستشهد البلاد حالة من الطقس المستقر في هذه الفترة، ولن يكون هناك أي إرتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مطالبًا المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية بشكل عادي، حيث لم يأتي الوقت بعد لارتداء الملابس الشتوية.





وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى:





القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 20 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 22 31

رفح 21 31

رأس سدر 24 34

نخل 19 32

نويبع 27 35

طابا 25 32

كاترين 16 31

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 35

المنيا 22 35

أسيوط 24 36

سوهاج 25 37

قنا 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 28 33.



