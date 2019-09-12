ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لحظة دخول هنا الزاهد كأميرات ديزني في حفل زفافها (فيديو)

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
Advertisements
لحظة دخول هنا الزاهد كأميرات ديزني في حفل زفافها (فيديو)
أحمد فهمي وهنا الزاهد
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements
دخلت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي حفل زفافهما باحدي الفنادق الكبري علي طريقة اميرة ديزني واختاروا تصميم "ديزني" للظهور به.

واختارت الفنانة هنا الزاهد، مصمم الأزياء سامو هجرس، لتصميم فستان زفافها، حيث حرصت على أن يكون أنيق، وجذاب، الذي وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال اليومين الماضيين.


واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.


وذكرت هنا الزاهد في حوار تلفزيوني لها، أنها تعرفت على أحمد فهمي، في شهر واحد فقط، حيث جمعت بينهما لقاءات عديدة ووجدت فيه سمات فتى أحلامها، فهو يتميز بخفة الظل، وشهم وجدع على حد تعبيرها.
أما عن أحمد فهمي، فهو شديد الغيرة على هنا الزاهد، ودخل في مشاجرات لفظية، مع متابعيها عبر مواقه التواصل الاجتماعي، فلم يسمح لأحد أن يعلق لديها بتعليق غير مناسب أو يسخر من الاطلالات التي تظهر بها.


وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد اشتركا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشغال" في موسم رمضان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن فستان فرح هنا الزاهد فرح هنا الزاهد واحمد فهمي فرح احمد فهمي وهنا الزاهد سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن أحمد فهمي وهنا الزاهد live stream HD drama
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
-
x
14:15
-
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
-
x
17:50
-
الفيحاء
أبها
-
x
17:50
-
الرائد
الأهلي
-
x
19:35
-
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
13:30
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
تشيلسي
نوريتش سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
-
x
13:00
-
ليفانتي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
-
x
13:00
-
يوفنتوس
نابولي
-
x
18:00
-
سامبدوريا
انتر ميلان
-
x
20:45
-
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
باير ليفركوزن
لايبزيج
-
x
18:30
-
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
شبيبة القبائل - الجزائر
-
x
20:30
-
حوريا - غينيا
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
x
17:00
نهضة بركان - المغرب
الاتحاد - ليبيا
x
18:00
حسنية أكادير - المغرب
بيراميدز - مصر
x
20:00
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر