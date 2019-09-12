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ميسي يكشف عن أهم شيء في حياته

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:39 ص
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ميسي يكشف عن أهم شيء في حياته
ليونيل ميسي
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منى العوضي
 
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تحدث النجم ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن كواليس مفاوضات البارسا مع نيمار وحقيقة رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري وكشف الأسطورة الأرجنتينية عن أهم شيء في حياته.

وقال ميسي، في حواره مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أنتونيلا هي كل شيء بالنسبة لي، إنها رفيقة رائعة، تعرف كيف تعتني بي دائماً، خاصة في الأوقات العصيبة".

وتابع حديثه: "لا أريد الرحيل عن برشلونة، البارسا بيتي وأريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأننا لم نفز بها منذ فترة".

وتطرق ميسي للحديث عن نيمار مؤكداً أنه لم يطلب من الإدارة التعاقد مع البرازيلي حيثُ أوضح: "من الواضح اننا لم نطلب التوقيع مع نيمار، كما يقولون، ولكن أحب أن يأتي، معه البارسا سيكون قد حقق قفزة للأمام".

وأكمل حديثه: "كنت أحب أن يأتي نيمار، بصراحة لا أعرف ما إذا كان البارسا قد فعل كل ما هو ممكن لإعادته للكامب نو، لكن صحيح أن التفاوض مع باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل".

وأوضح في تصريحاته: "على المستوى الرياضي، نيمار هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومعه على مستوى الصورة والجهات الراعية كان النادي قد حقق قفزة للأمام".

وانضم البرازيلي نيمار إلى صفوف برشلونة في عام 2014 وكوّن ثلاثية هجومية مع ميسي ولويس سواريز ولكنه رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قمية الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.
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