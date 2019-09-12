قرعة الدوري المصري اليوم والقناة الوحيدة الناقلة لها وترددها| قرعة الدوري الممتاز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري لموسم 2019-2020، المقرر انطلاقه يوم 21 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور مندوبي الأندية، إلى جانب تواجد أعضاء اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة ال اتحاد في الفترة الحالية.





القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري

من المنتظر أن يتم نقل البث المباشر لقرعة الدوري المصري، عبر قناة On Sport، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، لذلك نعرض لكم في السطور التالية تردد القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري لمتابعتها حصريًا.





تردد القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري

تترقب جماهير الكرة المصرية قرعة الدوري المصري للموسم الجديد، لمعرفة موعد مباريات القمة والمواجهات الأولى لأنديتهم، ويمكنكم الاستمتاع بمشاهدة حصرية للقرعة عبر قناة On Sport، وتعرض القناة عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 10853، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.