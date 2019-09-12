أثناء احتفاله بالسنة القبطية.. تامر أمين يقع في أخطاء بالجملة على الهواء (فيديو)



وأعرب "أمين"، عن تهنئته لجميع المصريين بالعام الجديد، مؤكدا أن هذا التقويم لا يخص المسيحيين فقط كما يفهم البعض، ولكنه يخص جميع الأقباط، الذين هم في الأصل مصريين، موضحا أن كلمة "قبطي" تعني مصري، وبالتالي فهناك قبطي مسيحي، وقبطي مسلم أيضا، مشيرا إلى أن بعض كبار السن يعرفون جيدًا هذه الشهور ويربطون بينها وبين تقلبات الطقس، مطالبا بأهمية تدريسها في المدارس إلى جوار التقويمين الميلادي والهجري.



واستعرض أسماء الشهور القبطية، إلا أنه خلال ذلك وقع في عدة أخطاء، أولها أنه ربط أول شهر في التقويم القبطي بشهر يناير في التقويم الميلادي، ثم الشهر الثاني في التقويم القبطي مع شهر فبراير في التقويم الميلادي، والحقيقة أن أول شهر في التقويم القبطي يقابله شهر سبتمبر في التقويم الميلادي، ولذلك يتم الاحتفال في يوم 11 سبتمبر من كل عام بـ"رأس السنة".



وأثناء عرضه لأسماء الشهور ظل "أمين" يعد الشهور، وفوجئ أنهم 13 شهرًا وليس 12 شهرا، فقال: "هما دول 13 ولا 11.. طيب يبقى انسوا بقى الترتيب اللي قولته.. المهم إحنا دلوقتي في "بؤونة" –في إشارة إلى الشهر التاسع الذي في التقويم القبطي، رغم أننا في نهاية الشهر الـ13 وبداية الشهر الأول من العام الجديد- هي تمشي بؤونة بالعافية".



كما أخطأ "أمين" في عدد أيام الشهر الـ13 من شهور السنة القطبية وقال: "إمبارح عند المصرييين القدماء كان 31 من شهر "أبيد كوجي" –في إشارة إلى الشهر الأخير من التقوييم".



ويعود خطأ "أمين" إلى أن الشهر الأخير من السنة يكون إما 5 أيام فقط في السنة العادية، أو 6 أيام في السنة الكبيسة، حيث تنقسم الشهور القبطية الـ12 إلى 30 يوما متساوية لا تزيد ولا تنقص كما هو الحال بالنسبة للتقويم الميلادي، وبذلك تصبح 360 يوما، ثم يتم استكمال السنة بشهر "نسيء"، أو "أبيد كوجي"، وهو ما يعني "الشهر الصغير"، حيث يكون 5 أو 6 أيام فقط لتصبح السنة 365 يوما، أو 366 يوما إذا كانت سنة كبيسة.

هذا، وتكون أسماء الشهور القبطية بالترتيب كالأتي: توت، بابة، هاتور، كيهك، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرا (أو مسرى)، النسيء.





احتفل الإعلامي تامر أمين، بـ"رأس السنة القبطية"، وهي تعتبر بداية السنة الفرعونية، والتي توافق السنة الـ6259، حيث أن هذا التقويم يسبق التقويم الميلادي بأكثر من 4 آلاف عام، ويسبق التقويم الهجري بنحو 5 آلاف عام.