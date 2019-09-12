خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

شارك الفنان أكرم حسني والفنان كريم عبد العزيز وهند رضا، وأ

حمد عز وريم البارودي ورامي إمام ومحمد حفظي وبيومي فؤاد واحمد فتحي وهشام سليمان وأحمد خالد وزوجته ومحمد علي رزق وزوجته سارة فهيم وحسني شتا ومحمد الجارحي،

والكثير من النجوم حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وزوجتة الفنان هنا الزاهد الذي يقام الآن في فندق الفورسيزون.





وحسب مصادر خاصة لـ "الفجر الفني" فإن هناك حراسة مشددة على جميع أبواب القاعة حيث ان الفنان أحمد فهمي كان لا يرغب في عمل حفل زفاف ولكن مع إصرار هنا الزاهد وافق فهمي مع منع وجود كاميرات التصوير.