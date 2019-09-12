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خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:36 ص
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خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
أكرم حسني في حفل زفاف أحمد فهمي
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يارا أحمد - كريم هاشم
 
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شارك الفنان أكرم حسني والفنان كريم عبد العزيز وهند رضا، وأحمد عز وريم البارودي ورامي إمام ومحمد حفظي وبيومي فؤاد واحمد فتحي وهشام سليمان وأحمد خالد وزوجته ومحمد علي رزق وزوجته سارة فهيم وحسني شتا ومحمد الجارحي، والكثير من النجوم حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وزوجتة الفنان هنا الزاهد الذي يقام الآن في فندق الفورسيزون.

وحسب مصادر خاصة لـ "الفجر الفني" فإن هناك حراسة مشددة على جميع أبواب القاعة حيث ان الفنان أحمد فهمي كان لا يرغب في عمل حفل زفاف ولكن مع إصرار هنا الزاهد وافق فهمي مع منع وجود كاميرات التصوير.


واختارت الفنانة هنا الزاهد، مصمم الأزياء سامو هجرس، لتصميم فستان زفافها، حيث حرصت على أن يكون أنيق، وجذاب، الذي وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال اليومين الماضيين.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وذكرت هنا الزاهد في حوار تلفزيوني لها، أنها تعرفت على أحمد فهمي، في شهر واحد فقط، حيث جمعت بينهما لقاءات عديدة ووجدت فيه سمات فتى أحلامها، فهو يتميز بخفة الظل، وشهم وجدع على حد تعبيرها.

أما عن أحمد فهمي، فهو شديد الغيرة على هنا الزاهد، ودخل في مشاجرات لفظية، مع متابعيها عبر مواقه التواصل الاجتماعي، فلم يسمح لأحد أن يعلق لديها بتعليق غير مناسب أو يسخر من الاطلالات التي تظهر بها.
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
خاص| أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهند رضا في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
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طباعة
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