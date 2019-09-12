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وفاة المخرج سيمون اسمر مكتشف إليسا ونوال الزغبي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:26 ص
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وفاة المخرج سيمون اسمر مكتشف إليسا ونوال الزغبي
سيمون اسمر
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الفجر الفني
 
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توفي المخرج الكبير سيمون أسمر عن عمر يناهز الـ76 عاما، بعد صراع مع المرض.

سيمون كان رائد البرامج الفنية اللبنانية وصاحب أهم برنامج لاكتشاف النجوم بالثمانيات والتسعينات في القرن الماضي بلبنان، وهو "استوديو النجوم" الذي اكتشف فيه عدد كبير من المواهب الغنائية أمثال راغب علامة وإليسا ونوال الزغبي ووائل كفوري ورامي عياش وفارس كرم.

وكان الإعلامى نيشان قد نشر خبر وفاته قائلا: "سيمون أسمر فى ذمة الله، سيبقى فضل الأستاذ على كثر، رحمه الله".
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