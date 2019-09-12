الطاقة العالمي: 30 مليار دولار حجم استثمارات مصر في الكهرباء (فيديو)

Advertisements

قالت الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن المشروعات التي قامت بها الدولة في مجال الكهرباء، زادت الانتاج الكهربائي في مصر بقدرة 25 ألف ميجا وات، منهم 23 ألف ميجا وات من الطاقة الأحفورية التي تدار بالغاز الطبيعي، و2000 ميجا وات من الطاقة المتجددة سواء من مزارع الرياح أو الطاقة الشمسية.



وتابع "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن حجم الاستثمارات في مجال الطاقة خلال آخر 5 سنوات يُقدر بـ30 مليار دولار، وهذا حجم كبير جدًا من الاستثمارات، لافتَا إلى أن اصدار قانون للكهرباء كان نقطة تحول كبير، للمشاركة الشركات الاجنبية في مجال الطاقة بمصر، والدخول في مشاريع استثمارية سواء في الطاقة المتجددة أو الطاقات التقليدية، وهذا أمر هام للغاية، لأن فتح الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة، يزيل الكثير من العبء على الدولة.



وأشار إلى أن مصر ستنفذ العديد من مشروعات الطاقة الشمسية الحرارية الفترة المقبلة، لكن هذا يتطلب إدخال تكنولوجيا فعالة في تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية، ويعيب هذا الأمر ارتفاع تكلفة نظام التخزين، ولكنه من المتوقع أن تنخفض هذه التكلفة في المستقبل.



ولفت إلى أن محطة جنوب حلوان البخارية ستدخل إلى الخدمة خلال هذا العام بطاقة اجمالية تقدر بـ1950 ميجا وات، ومحطة غرب القاهرة بطاقة650 ميجا وات ستدخل للخدمة 2020.



من جانبه قال الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية، خلال نفس المداخلة، إن الحكومة عليها أن تتوسع في الطاقات المتجددة الفترة المقبلة، ولا تحصر هذا الأمر على طاقة الرياح، بل تضع في الاعتبار الطاقة الشمسية الحرارية التي تحول الشمس لكهرباء، لافتًا إلى أن هذه المحطات تغني عن المحطات التقليدية خلال فترة النهار، وهي أغلى لكنها تغطي أوقات الذروة على حسب طلب الطاقة.



وأضاف أن هناك ضرورة لإستخدام الفائض الحراري في محطات الكهرباء القريبة من الساحل، لتحلية مياه البحر، لأن المياه ضرورية جدًا في مصر، وإلى الآن لم تقم وزارة الكهرباء بهذا الأمر.

