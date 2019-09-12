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الشيشيني: شيكابالا أمهر من محمد صلاح

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:13 ص
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الشيشيني: شيكابالا أمهر من محمد صلاح
شيكا وصلاح
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق بأن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك أمهر من محمد صلاح نجم ليفربول الحالي.

وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "فرجاني ساسي من أبرز النجوم في الزمالك وهو أفضل مني كثيرا ولكني اتميز عنه الناحية الدفاعية".

وأضاف :"شيكابالا من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر ومشكلته في شيكابالا".

وتابع :"شيكابالا لم يصنع أي أموال في كرة القدم".

وأردف قائلا :"شيكابالا لديه مهارة أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول ولك محمد صلاح تمكن من تطوير من آداؤه كثيرًا".

واستطرد قائلا :"مباراة كأس السوبر المصري ستكون اختبار صعب للغاية لفايلر".

وواصل :"الحضري لا يمتلك خبرات حتى يكون مدرب حراس للمنتخب في الوقت الحالي".

واختتم الشيشيني تصريحاته قائلاً : " حسام البدري يمتلك مقومات لقيادة المنتخب وهو الأنسب لقيادته لأنه درب المنتخب الأوليمبي وقاد الأهلي في أصعب الأوقات".
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