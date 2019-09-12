الشيشيني: شيكابالا أمهر من محمد صلاح

صرح سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق بأن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك أمهر من محمد صلاح نجم ليفربول الحالي.



وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "فرجاني ساسي من أبرز النجوم في الزمالك وهو أفضل مني كثيرا ولكني اتميز عنه الناحية الدفاعية".



وأضاف :"شيكابالا من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر ومشكلته في شيكابالا".



وتابع :"شيكابالا لم يصنع أي أموال في كرة القدم".



وأردف قائلا :"شيكابالا لديه مهارة أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول ولك محمد صلاح تمكن من تطوير من آداؤه كثيرًا".



واستطرد قائلا :"مباراة كأس السوبر المصري ستكون اختبار صعب للغاية لفايلر".

