أول ظهور لـ هنا الزاهد بفستان الزفاف (صور)
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:05 ص
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الفجر الفني
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يقام حاليا حفل زفاف الفنانين هنا الزاهد وأحمد فهمي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وكانت انتشرت صور للعروس، يبدو أنها من جلسة التصوير الخاصة بحفل الزفاف.
ظهرت هنا بفستان الزفاف الضيق وكانت تقف في شرفة مطلة على النيل، تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.
يشار إلى أن هنا الزاهد وأحمد فهمي عقدا قرانهما أمس الثلاثاء 10 سبتمبر.
وكان أحمد فهمي قد كشف منذ فترة عن موعد زواجه من هنا الزاهد، إذ قال في لقاء مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "8 الصبح" أنه سوف يحتفل بزواجه منتصف شهر سبتمبر.
قال فهمي خلال اللقاء إنه سيسافر لتصوير فيلم سينمائي، ثم يعود يوم 9 سبتمبر ليحتفل بزفافه، ثم يسافر ويعود في 20 سبتمبر لاستكمال تصوير الفيلم.
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