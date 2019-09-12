لسائقي صفط.. طلب ومناشدة عاجلة من محافظ الجيزة قبل طلوع المحور

ناشد محافظ الجيزة أحمد راشد، قائدى المركبات بإتباع السلوكيات السليمة والالتزام بالسرعات المحددة لتلاشى وقوع أى حوادث حفاظًا على سلامة المواطنين.





جاء ذلك بعد أن تقدم المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص العزاء لأسر المتوفين إثر حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن.





وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجهاً مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين لحين تمام شفائهم وخروجهم من المستشفى.

وكان قد كشف عاشور جاب الله، من أهالي منطقة صفط اللبن، تفاصيل حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن، قائلًا إن السائق توفاه الله، ولديه 63 عامًا.





جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه توفى حوالي 8 أشخاص، ويوجد 4 مصابين في العناية.

وأوضح أحد أهالي المنطقة، أن الميكروباص سقط من ارتفاع حوالي 35 أو 40 متر، وسقط على سيارة تاكسي، متابعًا: "هذا الطريق يعتبر طريق موت"، موضحًا أن هذه ليست الحادثة الأولى، وأن الحوادث تتكرر بنفس الطريقة.





ولفت "جاب الله"، إلى أن منحنى صفط اللبن هو سبب سقوط السيارات من أعلى كوبري المحور، مضيفًا أنهم ما زالوا في المستشفى حتى الآن، ولم يحصلوا على تصريحات الدفن حتى الآن.





وأشار أحد أهالي منطقة صفط اللبن، إلى أن أحد المتوفين شاب، ولم يستطيعوا التوصل إلى أهله، مطالبًا وزارة الصحة بتسريع إجراءات تصاريح الدفن.





وشهد اليوم الأربعاء، حادث جديد على محور صفط اللبن بالجيزة، حيث سقط ميكروباص من أعلى محور كوبري صفط اللبن، ليسقط وسط الأهلي والمواطنين.





ويذكر أن وزارة الصحة والإسكان دفعت سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.



