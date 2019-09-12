ميسي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة.. ويوجه رسالة عاطفية للجماهير 

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تحدث نجم نادي برشلونة، ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عن الأخبار التي تؤكد وجود عروض أخرى له، وعن إمكانية لرحيله عن صفوف البلوجرانا بعد نهاية عقده في ختام الموسم الحالي.



ولكن نجم برشلونة يبدو بأنه لا يرى نفسه سوى بقميص البلوجرانا، حيث تحدث ليونيل ميسي لوسائل الإعلام حول حقيقة رحيله عن صفوف برشلونة، وقال: "بكل تأكيد لا أفكر أبدًا في الرحيل عن برشلونة، هذا المكان هو بيتي، أنا أحب برشلونة كثيرًا، والجميع يعرف ذلك".



وأكمل ليونيل ميسي تصريحاته ليؤكد على كون الأخبار التي تتحدث عن مفاوضاته مع أندية أخرى، هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق، مشددًا على رغبته في الإستمرار في صفوف البلوجرانا حتى إعتزال كرة القدم.



وكانت تقارير إعلامية قد ظهرت على السطح في الساعات الماضية، وقالت أن ميسي يملك عروض من أندية خارج القارة الأوروبية، وبالتحديد من الولايات المتحدة والصين، ومؤكدة أن ميسي يفكر في الذهاب بعيدًا عن برشلونة، ولكن "البولغا" قد نفى هذا الأمر تمامًا، وأكد على تمسكه الشديد بقميص برشلونة.



وفي سياق آخر، أكد ليونيل ميسي أنه لم يطلب ضم نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة، بل كل ما حدث هو قيام إدارة النادي بإستطلاع رأي الفريق بالكامل حول عودة نيمار إلى صفوف الفريق من جديد، وبالفعل كل شخص في النادي قد أبدى وجهة نظره في نقاش مفتوح بين اللاعبين والإدارة والجهاز الفني.