الفقي: كانت هناك مساعدات أمريكية لوجيستية في حادث 11 سبتمبر

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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن حادث 11 سبتمبر حادث محوري في تاريخ البشرية وأدى إلى تداعيات ضخمة، مشيرًا إلى أن هذا الحادث أدى إلى نتائج خطيرة على العلاقات الدولية.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أنه يعتقد أنه كانت هناك مساعدات أمريكية لوجيستية في حادث 11 سبتمبر، لافتًا إلى أن حادث 11 سبتمبر ظهر بشكل دراماتيكي جدًا.



وتابع المحلل السياسي، أنه قيل أن الاستخبارات المصرية حذرت نظيراتها الأمريكية من خطر حدوث عمل إرهابي قبل أحداث 11 سبتمبر.



ولفت رئيس مكتبة الإسكندرية، إلى أن العالم الإسلامي دفع ثمن أحداث 11 سبتمبر، وما زال يدفعه حتى الآن، موضحًا أن أمريكا قامت بضرب واحتلال بعض الدول بحجة أحداث سبتمبر، مؤكدًا أن داعش ولدت من أجواء أحداث سبتمبر.



ونوه "الفقي"، بأن أكبر ضربة وجهت للقضية الفلسطينية في تاريخها كانت في 11 سبتمبر؛ لأنها وضعت إسرائيل في وضع أفضل مع الولايات المتحدة الأمريكية، والضربة التي وجهت على نفس المستوى لفلسطين بعدها كانت ثورات الربيع العربي.



وأوضح المحلل السياسي، أن إسرائيل استغلت أحداث 11 سبتمبر في القضية الفلسطينية بالرعم من عدم وجود متهمين فلسطينيين، مؤكدًا أن حادث 11 سبتمبر سيظل نقطة الضعف الأمريكية، معلقًا: "لأول مرة يضرب الأمريكيين على أرضهم".



وأشار رئيس مكتبة الإسكندرية، إلى أن حادث 11 سبتمبر كان أكبر من أن يستوعبه العقل الأمريكي، مضيفًا أن حادث 11 سبتمبر كانت أكبر طعنة وجهت للعالم، وكانت طعنة للإنسانية كلها، ونتائجها ستستمر لسنوات طويلة.



وذكر المحلل السياسي، أن أمريكا لم تعد مهتمة بالشرق الأوسط كالسابق نتيجة لتراجع أهمية النفط، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يكن رجل أمريكا.



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألقى كلمة، الأربعاء، في ذكرى أحداث 11 سبتمبر 2001، وشهدت احتفالية ذكرى 11 سبتمبر، بسط العلم الأمريكي على الحائط الغربي لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية.