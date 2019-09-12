أبرز أخبار التوك شو اليوم.. أسعار الذهب وشقق الحكومة للموظفين
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:41 ص
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تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
كلمة تاريخية للمستشار محمد شيرين قبل النطق على الإخوان في "التخابر" (فيديو)
كلمة تاريخية للمستشار محمد شيرين قبل النطق على الإخوان في "التخابر" (فيديو)
قال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر أبدًا، وليس لها مبرر، ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع، فالوطن هو العرض والشرف ومحفظة الكرامة، وحينما تخونه فأنت تنسل من جدرك ومن محفظة روحك.
"الإفتاء" تحسم الجدل حول تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية
وعقب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إن تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية حرام شرعًا، ولا يجوز متابعة الأعمال التي يتم تجسيدهم فيها"، لافتًا إلى أنه روي أن رجل كان يقلد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بقصد السوء فالنبي –صلى الله عليه وسلم- لعنه.
"شعبة المجوهرات" تتوقع استمرار اسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة
كشف الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، عن أسباب ارتفاع اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، موضحًا أن الأسباب التي دفعت أسعار الذهب للصعود ما زالت قائمة بالرغم من التراجع الكبير الذي حدث في الأيام الماضية، لافتًا إلى أنهم الآن في مرحلة تسمى مرحلة "جني الأرباح".
شاهد عيان يروي تفاصيل حادث محور صفط اللبن (فيديو)
في حين كشف عاشور جاب الله، من أهالي منطقة صفط اللبن، تفاصيل حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن، قائلًا إن السائق توفاه الله، ولديه 63 عامًا.
التأمين الصحي: "مفيش مريض هيخرج من المستشفى غير وهو راضي"
ولفت المنسق الميداني بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى أن هذه الخدمة تهدف للوقف بجانب المريض في الرعاية الصحية، مقعبًا: "المريض مش هيطلع من المنشأة الصحية غير وهو راضي، وحاصل على الخدمة بشكل جيد للغاية، وسيتم استقبال جميع الشكاوي والاستفسارات أيضًا من خلال خط ساحن للتواصل مع خدمة "رضا المنتفعين".
متحدث الحكومة: توفير 10 آلاف شقة لموظفي الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة
ولفت إلى الحكومة ستوفر 10 آلاف شقة في مدينة بدر للموظفين الحكومة، وهذه الشقق تبعد عن الحي الحكومة في العاصمة الإدارية 7 كيلو متر فقط، وهذا القرب سيمكن الموظفين من التوجه لأعمالهم في فترة زمنية بسيطة، وسيتم توفير هذه الشقق بأسعار مغربة، وتقل كثيرًا عن أي سعر في السوق وبتيسيرات كبيرة.
"المجتمعات العمرانية" تزف بشرى سارة لـ سكان إمبابة
كشف المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، تفاصيل تطوير "أرض مطار إمبابة"، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت في تطوير العديد من المناطق في محافظات الجمهورية، ومنها "عين الصيرة" و"أرض الوراق" و"المدابغ" و"أرض مطار إمبابة".
عماد أبوهاشم: "زبيبة الصلاة على وجوه الإخوان صناعية.. بيعملوها بالمكوة"
وأوضح "أبو هاشم"، أن الإسلام لدى الجماعة مجرد طقوس، ومظاهر تستخدم للدعاية من أجل الترويج لتجارتهم، مضيفًا: "زبيبة الصلاة على وجوه الإخوان صناعية، بيعملوها بالمكوى، ويطيلون اللحى من أجل خداع الناس في تجارة".
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