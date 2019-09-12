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عاجل.. أول رد رسمي من ميسي على رحيله عن برشلونة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:34 ص
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عاجل.. أول رد رسمي من ميسي على رحيله عن برشلونة
ليونيل ميسي
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منى العوضي
 
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رد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لأول مرة على تقارير الصحف العالمية والتي أشارت لإمكانية رحيله عن النادي الكتالوني مستغلاً بند يسمح له بالمغادرة حال أراد قبل نهاية عقده بموسم واحد.

وقال ميسي، في تصريحاته عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الخميس: "نادي برشلونة هو بيتي، لا أريد الرحيل، أريد الفوز".

وأوضح ميسي في تصريحاته عبر "سبورت" أنه يريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مجدداً خاصةً أن النادي لم يفز بالقب منذ فترة طويلة "من 2015".

وتطرق ميسي للحديث عن صفقة نيمار التي لم تتم خلال فترة انتقالات صيف 2019، حيثُ قال: "كنت أحب قدوم نيمار إلينا، بصراحة لا أعرف ما إذا كان نادي برشلونة قد فعل كل ما هو ممكن لإعادته للكامب نو، لكن صحيح أن التفاوض مع باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل".

وتابع: "لا أشعر بخيبة أمل من عدم التوقيع مع نيمار، لدينا فريق رائع، لديه الخيارات للفوز بكل شيء، حتى بدون نيمار".

وأشار ميسي إلى أنه لم يفرض رأيه على إدارة برشلونة بشأن التعاقد مع نيمار من عدمه فقد أوضح: "لم نطلب أبداً التوقيع مع نيمار، لقد قدمنا ​​رأينا ببساطة بخصوص قدومه".

والجدير بالذكر أن نيمار قد جاء إلى برشلونة عام 2014 واستمر حتى 2017 عندما تدخلت إدارة باريس سان جيرمان وفعلت الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو وشراءه في صفقة كانت صدمة لعشاق الكامب نو.
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