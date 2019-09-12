شاهد.. هنا الزاهد ترقص على أغنية "مع بعض"





نشر الفنان أحمد عصام فيديو من خلال حفل زفاف الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد وذلك عبر حسابه الرسمى على انستجرام، وعلق على الفيديو قائلا :"coungratulations".



وحرصت الإعلامية رضوى الشربينى على نشر صورة من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى من خلال حسابها الرسمى على الانستجرام وعلقت قائلة عليها :"ألف مليون مبروك لى أحلى عروسة والذ عريس فى العالم.







كما حرص الفنان كريم عبد العزيز، الفنان محمود عبد المغنى على حضور حفل زفاف الفنان احمد فهمى والفنانة هنا الزاهد ،والحفل أقيم فى فندق الفور سيزون وسط حراسة مشددة لمنع التصوير.







ويذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم الفيل الأزرق 2،الذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى ،وقدحقق إيرادات كبيرة ،ومحمود عبد المغنى آخر أعماله حمله فرعون بطولة عمرو سعد رامز أمير محمد لطفى ،ويشارك فى مسلسل "بت القبايل" وهو من إخراج حسنى صالح وسيتم عرضه الفترة القادمة .



كما نشر الإعلامي عمرو الليثي صورة من حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد والفنان احمد فهمى عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام".

وظهر في الصورة كل من الفنان كريم عبدالعزيز والفنان يوسف الشريف والفنان محمود عبد المغني، وأشرف عبدالباقي، وعلق الليثي على الصورة: " مع الحبايب في فرح أحمد فهمي".



كما نشرت الفنانة ايمى طلعت زكريا صورة جديدة لها من داخل فرح شقيقتها الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمى وذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام."، وكانت ايمى قد عبرت عن سعادتها بزفاف شقيقتها من خلال نشر صورة جمعتها بهنا واحمد وعلقت عليها فرحتى بيكم كبيرة النهاردة.



يذكر أن هنا وأحمد فهمي قد تم خطبتهم فى أغسطس من العام الماضى، وتعاون معا فى الماراثون الرمضانى الماضى من خلال مسلسل الواد سيد الشحات.

نشر مصمم الأزياء سامو هجرس فيديو من فرح الفنانة هنا الزاهد والفنان احمد فهمى عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيه وهى ترقص برفقة زوجها على أنغام اغنية "مع بعض" للفنان محمود العسيلى.