مصطفى خاطر مع أحمد فهمي في "البيسين" قبل زفافه على هنا الزاهد (صورة)





وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد اشتركا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشغال" في موسم رمضان الماضي.





وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.



"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).



وكان آخر أعمال مصطفى خاطر هو مسلسل "طلقة حظ"، الذي شارك من خلاله في السباق الرمضاني الماضي، شارك في بطولته كل من: آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، ميرنا نور الدين، إيمي سالم، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي.



وحرص الفنان مصطفى خاطر على حضور عرض " بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، وأبدى اعجابه بالطاقات الشابة والموهوبة المشاركة بالعرض قائلا " استمتعت جدا بالعرض المسرحي بيت الأشباح، مجموعة من الشباب الموهوبين مليانين بالطاقات الابداعية"، جاء ذلك عبرحسابه الخاص على موقع انستجرام عقب مشاهدته العرض على المسرح العائم بالمنيل.



جدير بالذكر ان الفنان مصطفى خاطر شارك ضمن عروض البيت الفني للمسرح في بداية حياته الفنية من خلال فرقة مسرح الشباب، وذلك في عرض " شيزلونج" في عام ٢٠١٠ والذي قدم على المسرح العائم الصغير أيضا



عرض " بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك "، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال.





شارك الفنان الشاب مصطفى خاطر نجم مسرح مصر، جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستجرام بصورة جديدة تجمعه بالفنات أحمد فهمي، وهما معا في حمام سباحة قبل زفاف الأخير، معلقًا عليها "مع العريس".