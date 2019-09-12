طارق سليمان يوجه رسالة للاعبي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء



وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية :"جمهور النادي الأهلي، هو السند الحقيق أشكرهم على تشجيعهم لي".



وأضاف :"دوركم مهم في الفترة المقبلة، فطول عمركم أنتم السند الحقيقي للنادي الأهلي، والفريق يستمد قوته من الجمهور".



وزاد :"الجميع يعلم أن جمهور الأهلي يحب النادي جدًا وعمره ما يكون ضد النادي".



وواصل :"عليكم دور كبير جدا في الفترة المقبلة بجوار اللاعبين ومجلس الإدارة، فلو الجمهور متواجد معنا في المباريات كانت الأمور ستتغير".



وأشار :"لعبنا مباراة بيراميدز بدون 50 مشجع ولو خضنا هذا اللقاء الذي كان بمثابة النهائي المبكر كانت أمور كثيرة ستتغير".



وأوضح :"في نهائي كأس مصر كان هناك 20 ألف مشجع وفي اتجاه واحد وهو ما يعني أنه ليس هناك وجود لتكافؤ الفرص".



وتابع :"الأهلي يضم أفضل اللاعبين في مصر، ومن المهم أن يكون هناك تكاتف وأن يكون الجميع يدًا واحدة".



ليس من الممكن أن نخسر بطولة في حالة تكاتف الجميع، فجميع البطولات التي توجنا بها كان الجميع متكاتف".



وأشار :"فريق الأهلي يضم حاليًا مجموعة مميزة من اللاعبين ولكنهم صغار السن، فمنهم مواليد 98، 2000، 2001".



وأتم حديثه :"أي شخص يخرج خارج النادي الأهلي يعرف قيمته، سواء لاعب أو مدرب، أو كعامل، وهذه هي الرسالة للاعبين والجمهور".





وجه طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء ولاعبي الفريق الأحمر، مطالبهم بالوقوف خلف الفريق ومساندته.