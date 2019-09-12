موعد قرعة الدوري المصري 2019-2020 والقنوات الناقلة

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كشف الاتحاد المصري في بيان رسمي له عن قرعة الدوري المصري لموسم 2019-2020، والذي أصبح من المقرر أن ينطلق خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وبالتحديد يوم 21 سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة نحو 18 نادي، وستكون قرعة بطولة الدوري المصري بحضور مندوبي الأندية وكذلك بوجود كل أفراد اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي.



موعد قرعة الدوري المصري الممتاز

وبحسب ما كشف عنه بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن القرعة ستكون يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، مؤكدًا بأن مراسم القرعة ستكون في أحد فنادق حى الزمالك بالقاهرة، وبحضور كل مندوبي الأندية ال18 المشاركة في نسخة الدوري المصري لموسم 2019-2020.



وأوضح الاتحاد على لسان مسؤوليه، بأنه سيكون هناك صور فوتوغرافية سيتم توزيعها على وسائل الإعلام من داخل القلعة، وكذلك سيكون بث ونقل حي للقرعة على بعض القنوات الفضائية.



توقيت قرعة الدوري والقنوات الناقلة

قالت مجموعة قنوات أون، بأن قناة أون سبورت On Sport ستقوم بنقل قرعة الدوري المصري لموسم 2019-2020، وهذا لكون قناة أون سبورت هي القناة الوحيدة سيتم السماح لكاميراتها للدخول إلى القاعة وتصوير قرعة بطولة الدوري بشكل مباشر.



وهذا بالإضافة إلى وجود إستوديو يضم نخبة من نجوم التحليل في القناة من أجل الحديث عن قرعة الدوري المصري، وكذلك عن حظوظ الفرق المختلفة في البطولة في هذا الموسم.



موعد إنطلاق بطولة الدوري المصري 2019-2020

ذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عن كون بطولة الدوري المصري في موسمه الجديد سيبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري، وذلك على أن يتم لعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر الجاري.