مفاجأة.. إخواني منشق يكشف فضيحة تميم ووساطة القرضاوي للجماعة (فيديو)



وحول أسباب انشقاقه عن جماعة الإخوان قال: "اكتشفت أن الإخوان شياطين وكانوا عايزني احلف يمين الجماعة.. وأنا رفضت أن أكون في موضع العبودية.. أنا مش بطل ولا حاجة أنا بصحح الخيبة اللى عملتها في حق مصر".



هذا وقد واصل المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، لليوم الثالث على التوالي، فضح الجماعة الإرهابية، وكشف كواليس وصراعات الجماعة على المال والسلطة ومخططاتهم لضرب المجتمع المصري والتفرقة بين أبناء الوطن.





طالب المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، بمحاكمة قيادات جماعة الإخوان أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه قام ببحث في هذا الشأن؛ ويتمنى عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن البحث الذي سيقدمه يتيح للدولة مقاضاة الدول التي تعادى مصر لا سيما أن المحكمة الجنائية الدولية لا يوجد أمامها حصانات.وحول مصير أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، قال: "يعملون في بلدية الدوحة في وظائف وضيعة"، مشيرا إلى أن القضاة الإخوان اعترضوا على تلك المعاملة وطلبوا الوساطة من مفتي الجماعة الإرهابية يوسف القرضاوي للعمل في محاكم قطر، معلقا: "الناس قبلوا يد القرضاوي عشان يشتغلوا".ونوه إلى أن حاكم قطر تميم بن حمد رفض وساطة "القرضاوى" لضم قضاة الإخوان الهاربين إلى القضاء القطري، موضحا: "تميم قال لهم لدينا قضاة معارين من وزارة العدل المصرية، وإذا قمت بتعيين الإخوان مصر ستسحبهم".في سياق ذاته؛ قال إن اجتماعات قضاة من أجل مصر بدأت فى مقرات محمد البرادعي الذي يعتبر الأب الروحي لها، لافتًا إلى أن أيمن الورداني حلقة الوصل بين التنظيم الإرهابي والأتراك وقطر.ولفت القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا إلى أن الجماعة الإرهابية أعلنت نتيجة الرئاسة من واقع كشوف لجانهم فقط.