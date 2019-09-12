اسعار الذهب اليوم الخميس 12/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التعافي من سلسلة التراجعات
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
781 إلى 783
|
عيار 22
|
716 إلى 718
|
عيار 21
|
683 إلى 685
|
عيار 18
|
585 إلى 587
|
عيار 14
|
455 إلى 457
|
عيار 12
|
390 إلى 391
|
الاونصة
|
24.276 إلى 24.347
|
الجنيه الذهب
|
5,464 إلى 5,480
|
الكيلو
|
780.571 إلى 782.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
791.08 جنيه
|
48.15$
|
سعر الذهب عيار 22
|
725.17جنيه
|
44.14$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
692.21جنيه
|
42.13$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
593.32جنيه
|
36.11$
|
سعر الذهب عيار 14
|
461.47جنيه
|
28.09$
|
سعر الذهب عيار 12
|
395.54جنيه
|
24.07 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
296.66جنيه
|
18.06 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,608 جنيه
|
1,497 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,538 جنيه
|
337.04 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
791,083 جنيه
|
48,148 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
10 سبتمبر
|
786.26
|
687.99
|
589.70
|
458.65
|
393.1
|
9 سبتمبر
|
793.57
|
694.39
|
595.18
|
462.92
|
396.78
|
8 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
7 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
6 سبتمبر
|
799.43
|
699.52
|
599.58
|
466.34
|
399.72
|
5سبتمبر
|
806.58
|
705.78
|
604.95
|
470.51
|
403.29
|
4 سبتمبر
|
825.13
|
722.01
|
618.86
|
481.33
|
412.57
|
3 سبتمبر
|
823.58
|
720.65
|
617.70
|
480.43
|
411.79
|
2 سبتمبر
|
814.41
|
712.63
|
610.70
|
480.43
|
411.79
|
1 سبتمبر
|
806.92
|
706.07
|
605.20
|
470.71
|
403.46
وصعدت اسعار الذهب عند تسوية التعاملات أمس الأربعاء، لأول مرة من 4 جلسات تراجع بها ليكسر حاجز الـ 1500 دولار، وذلك بدعم من آمال اتخاذ إجراءات تحفيزية من قبل البنوك المركزية بدايةً من المركزي الأوروبي الذي يجتمع اليوم قبل أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره الأربعاء المقبل.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة إلى 1503.20 دولار للأوقية، وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة عند 1494.60 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 98.627.
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