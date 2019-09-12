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اسعار الذهب اليوم الخميس 12/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التعافي من سلسلة التراجعات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الخميس 12/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التعافي من سلسلة التراجعات
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب الأن
تعافت اسعار الذهب لأول مرة بعد سلسلة كبيرة من التراجعات ليصعد بنحو 4.5 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت اسعار الذهب فى البورصة الدولية أدني مستوي في شهر لتعاود الصعودي بعد 4 جلسات من التراجع وننشر فيما يلي أخر تحديث لاسعار الاعيرة المختلفة للذهب وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم فى سوق الصاغة
سجل سعر الذهب عيار 18 من 593 جنيهًا للجرام ، والذهب عيار 21 سعر 692  جنيهات ، وسعر الذهب عيار 24 نحو  791  جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5545 جنيها .

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية              

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

781 إلى 783

عيار 22 

716 إلى 718

عيار 21

683 إلى 685

عيار 18

585 إلى 587

عيار 14

455 إلى 457

عيار 12

390 إلى 391

الاونصة

24.276 إلى 24.347

الجنيه الذهب

5,464 إلى 5,480

الكيلو

780.571 إلى 782.857

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 791.08 جنيه     

 48.15$

سعر الذهب عيار 22

 725.17جنيه

 44.14$

اسعار الذهب عيار 21

692.21جنيه       

42.13$

اسعار الذهب عيار 18

 593.32جنيه

36.11$

سعر الذهب عيار 14

461.47جنيه

28.09$

سعر الذهب عيار 12

395.54جنيه

24.07 $

سعر الذهب عيار 9

296.66جنيه

18.06 $

اسعار أوقية الذهب

24,608 جنيه

1,497 $

اسعار جنيه الذهب

5,538 جنيه

337.04 $

اسعار كيلو الذهب

791,083 جنيه

48,148 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري                                                      

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

10 سبتمبر

786.26

687.99

589.70

458.65

393.1

9 سبتمبر

793.57

694.39

595.18

462.92

396.78

8 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

7 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

6 سبتمبر

799.43

699.52

599.58

466.34

399.72

5سبتمبر

806.58

705.78

604.95

470.51

403.29

4 سبتمبر

825.13

722.01

618.86

481.33

412.57

3 سبتمبر

823.58

720.65

617.70

480.43

411.79

2 سبتمبر

814.41

712.63

610.70

480.43

411.79

1 سبتمبر

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

 

اسعار الذهب عالميًا

وصعدت اسعار الذهب عند تسوية التعاملات أمس الأربعاء، لأول مرة من 4 جلسات تراجع بها ليكسر حاجز الـ 1500 دولار، وذلك بدعم من آمال اتخاذ إجراءات تحفيزية من قبل البنوك المركزية بدايةً من المركزي الأوروبي الذي يجتمع اليوم قبل أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره الأربعاء المقبل.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة إلى 1503.20 دولار للأوقية، وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة عند 1494.60 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية  بنحو 0.3 بالمائة عند 98.627.


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