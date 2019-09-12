اسعار الذهب اليوم الخميس 12/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التعافي من سلسلة التراجعات

اسعار الذهب الأن

تعافت اسعار الذهب لأول مرة بعد سلسلة كبيرة من التراجعات ليصعد بنحو 4.5 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت اسعار الذهب فى البورصة الدولية أدني مستوي في شهر لتعاود الصعودي بعد 4 جلسات من التراجع وننشر فيما يلي أخر تحديث لاسعار الاعيرة المختلفة للذهب وجاءت على النحو التالي:





سعر الذهب اليوم فى سوق الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 من 593 جنيهًا للجرام ، والذهب عيار 21 سعر 692 جنيهات ، وسعر الذهب عيار 24 نحو 791 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5545 جنيها .



