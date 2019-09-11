السعودية تعلن فتح أبوابها للسياح من أنحاء العالم قبل نهاية 2019

أعلن رئيس هيئة السياحة والتراث في السعودية، أحمد الخطيب، أن المملكة سوف تفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية هذا العام (2019).



و تشارك المملكة في اجتماعات منظمة السياحة العالمية في دورتها الـ 23 التي تنعقد في مدينة سانت بطرس بورغ في روسيا في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر.



ويرأس وفد المملكة في هذه الاجتماعات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الذي أكد في كلمته في الاجتماع أن المملكة ستفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية هذا العام.