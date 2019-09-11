أخبار وطنيةالمنجي الرّحوي : الشركة التونسية للبنك تملك أموالا طائلة لأشخاص متوفين لم يتفطن لها الورثة

Sep 11, 2019472

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المنجي الرّحوي : الشركة التونسية للبنك تملك أموالا طائلة لأشخاص متوفين لم يتفطن لها الورثة

قال النائب بالبرلمان والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها منجي الرحوي ، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 تعليقا على قضية الساعة في تونس وهي قضية البنك الفرنسي بتونس التي باتت من أنظار القضاء الدولي وهذا الملف يهدد الدولة بدفع أموال طائلة، إنه حذر منذ عهد المجلس التأسيسي إلا أن هنالك بعض المتورطين.