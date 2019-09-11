القليوبية اليوم.. شقيق العالم النووي يحسم الجدل أثناء تشييع جثمانه

وقف موظفة بنها الجامعي 3 أشهر عن العمل ووقف ترقيتها عقب فيديو "الإشارات البذيئة"



حبس طالبة قتلت والدتها بسبب مكالمة عاطفية ببنها: كانت ستبلغ أبي



توافد تلاميذ رياض الأطفال على مدارس القليوبية.. والمعلمون يبدأون بالتمارين الرياضية



أسرة العالم النووي المتوفي بالمغرب تتلقي العزاء في دار مناسبات بكفر شكر (صور)



شقيقه حسم الجدل.. أهالي القليوبية يشيعون جثمان العالم النووي المتوفي بالمغرب (صور)



وكيل تعليم القليوبية يتابع الدراسة بمدارس 30 يونيو



تفقد عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الأربعاء، مدرسة الفتح ببنها التابعة لمدارس 30 يونيو يرافقه عبادة عبد الجواد المدير التنفيذي للمدرسة.



وتابع "سلامة" سير الدراسة وانتظامها خلال اليوم الأول بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الأبتدائى وتفقد مرافق المدرسة مؤكدا على حسن سير العملية التعليمية.



عاجل.. محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية بباسوس وشلقان بالقناطر الخيرية (صور)



أقال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم رئيس الوحدة المحلية بباسوس وشلقان بالقناطر الخيرية بسبب المخالفات على البناء ولإهمالهما وتقاعسهما عن العمل وعدم تصديهم لظاهرة البناء المخالف على الأرض الزراعية مما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم المحلية.



جاء ذلك خلال جولته قبل قليل لقرى الوحدة المحلية بباسوس وشلقان حيث تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء وإزالة المخالفة على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





تفقد عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الأربعاء، مدرسة الفتح ببنها التابعة لمدارس 30 يونيو يرافقه عبادة عبد الجواد المدير التنفيذي للمدرسة.وتابع "سلامة" سير الدراسة وانتظامها خلال اليوم الأول بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الأبتدائى وتفقد مرافق المدرسة مؤكدا على حسن سير العملية التعليمية.أقال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم رئيس الوحدة المحلية بباسوس وشلقان بالقناطر الخيرية بسبب المخالفات على البناء ولإهمالهما وتقاعسهما عن العمل وعدم تصديهم لظاهرة البناء المخالف على الأرض الزراعية مما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم المحلية.جاء ذلك خلال جولته قبل قليل لقرى الوحدة المحلية بباسوس وشلقان حيث تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء وإزالة المخالفة على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها من محافظة القليوبية، النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة القليوبية؛ حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.قرر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، وقف موظفة مستشفى بنها الجامعي "و. ص"، صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة"، عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف مرتبها، ووقف ترقيتها، وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات الواقعة.وأثبت التحقيقات التي أجريت، مانسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو ترتكب فيها الموظفة وقائع وتصرفات غير لائقة، وما تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.أمرت نيابة مركز بنها بإشراف المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس طالبة لأتهامها بقتل والدتها وحنقها خشية فضحها لدي والدتها أنها على علاقة عاطفية بشاب بعد سماع المجني عليها مكالمة جنسية بين المجني عليها وحبيبها.قررت النيابة التصريح بدفن جثة الأم القتيلة عقب مناظرة الطب الشرعي لها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.توافد المئات من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال وطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، على مدارس المحافظة، في أول أيام العام الدراسي الجديد.وبدأ معلمو مرحلة رياض الأطفال أول أيام العام الدراسي الجديد بتمارين رياضية للأطفال وعدد من الألعاب التنافسية الصغيرة، لجذب الأطفال إلى المدارس وإنشاء علاقة حب وانتماء بين الطفل والمدرسة.تلقت أسرة العالم المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم، الأستاذ المتفرغ بشعبة الرقابة الإشعاعية، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في الفقيد بدار المناسبات قرية تصفا بكفر شكر بحضور الأقارب وأهالي قريته.كان قد شيع المئات من أهالي قرية تصفا مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، في جنازة شعبية ورسمية، اليوم الأربعاء، جثمان العالم المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم، الأستاذ المتفرغ بشعبة الرقابة الإشعاعية، والذي توفي بالمغرب إثر ازمة قلبية.شيع المئات من أهالي قرية تصفا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، في جنازة شعبية ورسمية، اليوم الأربعاء، جثمان العالم المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم، الأستاذ المتفرغ بشعبة الرقابة الإشعاعية، والذي توفي بالمغرب إثر أزمة قلبية.وكان قد وصل الجثمان من المغرب وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، وجرت مراسم الدفن في مقابر العائلة بالقرية وسط حضور من الأهالي وزملاء الفقيد ومحبيه وتلاميذه وعقب ذلك أُقيم عزاء الفقيد في دار مناسبات القرية بحضور محمد الحسيني، رئيس مجلس مدينة ومركز كفر شكر، نائبا عن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، وأهالي القرية حيث تلقي أبناء الفقيد وشقيقه العزاء.