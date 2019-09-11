استثمار وتبرع.. تعرف على "عطاء" أول صندوق خيري في مصر (فيديو)





قال عماد راغب، رئيس صندوق للاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء"، إن أنشاء هذا الصندوق يأتي في اطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعداد صندوق لدعم ذوي الاعاقة، وتم دراسة أفضل وضع لإعداد صندوق لجذب المتبرعين، فتم التوصل لإنشاء صندوق "عطاء" وهو أول صندوق استثمار خيري في مصر.وأضاف رئيس صندوق للاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن أي شخص قادر على شراء وثيقة من صندوق عطاء، وفي هذا الحالة لن يتبرع بأموال الوثيقة، ولكنه سيتبرع بعائد الوثيقة فقط، وبعد 3 سنوات من الممكن أن يقوم الشخص باسترداد أمواله، لكن يشترط أن يأتي بشخص يحل محله في الوثيقة، وإذا أراد ترك أمواله كوقف مدى الحياة، فهذا أمر يرجع إليه.وتابع أن هذا الصندوق يسعى الدعم لأكبر فئة من ذوي الاعاقة، سواء في التعلم أو تطوير الخبرات أو الدمج في المجتمع، مضيفًا أن رأس المال المبدئي للصندوق 200 مليون جنيه، وسيتم فتح باب الاكتتاب بداية من شهر أكتوبر، والحد الأدنى للوثيقة 10 جنيهات، والهدف من ذلك الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.هذا ويعتبر صندوق "عطاء" أحد الصناديق الخيرية التي ستستثمر أموالها، من اجل دعم ذوي الاعاقة، سواء في التعليم او الدمج في المجتمع، وهذا الصندوق أحد المشروعات التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الدعم والرعاية لذوي الاعاقة في كافة المجالات.واكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن "عطاء" هو أول صندوق من نوع، حيث أنه أول شركة مساهمة في العمل الخيري، وتم تشكيله وفقًا لقانون سوق المال، كنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن مساهمة صندوق تحيا مصر في انشاء صندوق "عطاء" بـ80 مليون جنيه، كما أعلنت وزارة الأوقاف التبرع للصندوق بأ20 مليون، وبنك السويس لـ5 مليون، وبنك ناصر الاجتماعي بـ20 مليون جنيه.