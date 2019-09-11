حاتم بولبيار : هناك مترشحان تحصلا على الأسئلة قبل المناظرة التلفزية

أفاد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حاتم بولبيار، إن مترشحيْن للرئاسة، كانا على علم بالأسئلة التي ستطرح عليهما خلال المناظرات التلفزية التي بثت على امتداد 3 أيام.

وأضاف بولبيارانه لاحظ سرعة هذين المترشحين في الإجابة على الاسئلة، ما يثبت أنهما كانا على دراية مسبقة بفحواها، متوقعا أن يكون بعض من الصحفيين المسؤولين عن إعداد الاسئلة هم من يقفون خلف تسريبها داعيا الى فتح تحقيق في الغرض داخل مؤسسة التلفزة التونسية حسب تصريحه لراديو جوهرة.

و بين حاتم بولبيار أنه لم يكن على علم بمنع استعمال الهاتف الجوال، مشيرا في هذا السياق إلى أنه كان أثناء المناظرة على اتصال بزوجته وأعلمها بـسهولة المهمة حسب تعبيره.