الجيش الوطني يتدخّل لشفط المياه وإزالة الأوحال بأريانة

إنعقد إجتماع اللجنة الجهويّة لتفادي الكوارث ومجابهتها بطلب من والي أريانة وذلك على إثر التقلّبات المناخيّة التي شهدتها بعض المناطق بالبلاد وتهاطل كميات كبيرة من الأمطار بتونس الكبرى وتسرب المياه إلى بعض المنازل وسط مدينة أريانة مساء أمس الثلاثاء.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، أن الاجتماع كان بحضور ممثل وزارة الدفاع الوطني وذلك لتنظيم عمليات التدخّل والنجدة.

ويشار إلى أنه تمّ توجيه مروحيّة عسكريّة في مهمة استطلاع جوّي للمنطقة المتضرّرة ومراقبة الطرقات وتحولت إثر ذلك خليّة قيادة ميدانيّة لمراقبة الوضع وتنسيق تدخّل الوحدات العسكريّة بالمنطقة.

كما تنقّلت تشكيلات عسكريّة على متن شاحنات متوسّطة إلى المنطقة المتضرّرة، وقامت رفقة الأهالي بشفط مياه الأمطار وإزالة الأوحال من 40 منزلا بحي المستقبل من ولاية أريانة، باستعمال مضخات المياه.





وتواصلت هذه العمليّة إلى ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء.