على خطى راموس.. عرض فيلم وثائقي في باريس حول حياة فاران

أعلن النجم الدولي الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريدالإسباني، عن تقديمه لفيلم وثائقي حول حياته في باريس، وتدور أحداثه عن أنه في مرحلة ممتزجة بين الخبرة والشباب، ويعتقد أنها لحظة جيدة لتقييم مسيرته، ولكن ليس بصورة نهائية.

ومن الجدير بالذكر انه سيتكون فيلم فاران الوثائقي من ثلاث حلقات وسيعرض على منصة (أمازون) حيث أكد اللاعب بالقول: "فيلمي لا يرتبط بأي صورة بالفيلم الوثائقي الخاص براموس".





ويتحدث هذا الفيلم الوثائقي في حلقاته الثلاث عن الحياة الشخصية لنجم دفاع ريال مدريد، فاران، بصورة تمزج المسألة مع مسيرته الاحترافية.





وقال فاران في هذا السياق خلال تصريحات صحفية: "حياة لاعب كرة القدم أكثر تعقيدًا مما نظهر خلال المباريات، هذا الفيلم الوثائقي هو قصتي وما أصبحت عليه أنا اليوم".





وأضاف لاعب ريال مدريد: "سيعرف الناس أشياء عني لم يكنوا في السابق يعرفونها، آمل أن أوضح أنه من خلال كرة القدم يمكن أن يكون هناك قيم قوية و أن أقوم بتحفيز الآخرين على متابعة القتال من أجل أحلامهم".





وأكمل بقوله: "أنا بين الشباب والخبرة، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتقييم مهنتي، حتى لو لم تنتهي بعد، عائلتي وأصدقائي جزء من مسيرتي المهنية ولقد شكرتهم على كل ما قاموا به من أجلي".





واعترف فاران بأنه شخص خجول ويظن أن هذه المسألة سوف تظهر في فيلمه الوثائقي الذي سيبث في أوروبا بداية من 23 من الشهر الجاري.



