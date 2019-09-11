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بيريز يجهز 60 مليون لضم بديل كاسميرو من البريميرليج

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:29 م
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بيريز يجهز 60 مليون لضم بديل كاسميرو من البريميرليج
بيريز
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منى العوضي
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، أن مسؤولي نادي ريال مدريد لا يزالون غير مقتنعين بمستوى كاسميرو لاعب وسط الفريق وهناك نية كبيرة للتعاقد مع بديل له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد شدد على ضرورة التعاقد مع الوسط الفرنسي بول بوجبا ولكن إدارة مانشستر يونايتد تمسكت باستمرار اللاعب في صفوف تشكيلة أولي سولشاير هذا الموسم.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن كاسميرو قد يتم بيعه فيما بعد ولكن ليس هذا الموسم خاصةً أنه المحور الدفاعي الوحيد للفريق المدريدي، بعد بيع ماركوس يورينتي إلى أتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أنه لا يوجد لاعب مناسب ليجاور توني كروس فقد تم تجربة كاسميرو وظهرت ثغرات كما لا يمكن الاعتماد على لوكا مودريتش لأنه يلعب في مركز صانع الالعاب فيما لا يستطيع زيدان أن يعتمد على فالفيردي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يعجبه كثيراً نجولو كانتي وسط تشيلسي ولكن صعب جداً الدخول في مفاوضات معه لانه سعره سيكون مرتفع ولكن هناك اسم آخر ظهر على طاولة ريال مدريد وهو ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد والبالغ من العمر "20 سنة".

وذكر تقرير "دون بالون" أن ديكلاس جذب أنظار توتنهام ومانشتر سيتي ومان يونايتد ولكن يمكن أن يدخل ريال مدريد في مفاوضات مع إدارة وست هام ويحاول أن يحصل على خدمات اللاعب الانجليزي الشاب بما يقرب من 60 مليون يورو.
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