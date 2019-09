الطالع الفلكي الخَمِيس 12/9/2019..جُرعَة جُرأة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس – 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 17 أغسطس - 17 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 2 تُوت قبطى، 12 أيْلول رُومى، 13 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -باختصار يادكتور أنا طالب الأرْبْ من سعادتك.(أحمد راتب من مسرحيّة سُك على بناتك-1980)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المريخ فى العذراء تربيع المُشترى فى القُوس - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

المريخ تربيع المُشترى نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و6 دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





بُرج العذراء يتّصف بالدّبلماسيّة التى قد تصل لحدّ الخجل ، باتصال المرّيخ كوكب الجرأة والنشاط بتربيعه للمُشترى كوكب الحظوظ والثروة فشخص إعتاد التعامل برفق وأدب شديد مع الناس كنموذج عادل إمام بمسرحية شاهد مشفش حاجة أو محمود ياسين بفيلم مين يجنّن مين (قد) يجد نفسه وقد إمتصّ جرعة جرأة والتى يُمثّلها المريخ ليقتنص فرصة لزواج أو وظيفة مُهمّة أو صفقة تجاريّة خصوصاً إن كان مِمّن طال إنتظارهم للزواج ، عادةً ما ينتابنا القلق والتردّد عند التواصل مع آنسة زميلة أو قريبة وقت مُفاتحتها بقصد الزواج منها والسبب الخوف من الرّفض ، وهنا نحتاج لجرعة من الجرأة والشجاعة لغزو مخاوفنا و التغلب على دقات قلبنا السريعة ومشاكل اللعثمة عند التحدث إليها ، مع التنبيه أن المُشترى يرمز للقيَم الأخلاقيّة الفاضلة والتى تعنى أن جرأة المرّيخ ستكون ضمن إطار الأخلاق والتقاليد الفاضِلَة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

مجموعة غنائيّة تتعلق بشهر سبتمبر والذى فى دول أوروبا هو شهر مهرجانات النبيذ من 3 وحتى 12 سبتمبر لكن أشهرهم مهرجان بافاريا من 20 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر ، هى أغانٍ تذكرنا باقتراب الشتاء....





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الثور: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ لتُعانى نفس العواقب ، تذكر ذلك عند بدء مهمة عمل أو عاطفة جديدة.





الجوزاء: إن تعامل معك أحدهم بعصبيّة أو فظاظة فلا ترد عليه خشونته فربّما كانت بسبب ضغط ، إذا عُرِفَ السبب بَطُلَ العَجبْ.





برج السّرطان: لا تسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش التفكير المنطقى.





برج الأسد: لا تغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين و براكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العذراء: بحثك عن الأمان العاطفى قد ينتهى اليوم بعثورك على فتاة أحلامك أو تسوية نزاع مع الزوجة الحبيبة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: حسّك الفكاهى ونكاتك القصيرة مفيدة لإذابة جبل الجليد فى جلسة تعارف أو زيارة إجتماعية ، من كثر كلامه قلّت هيبته، خيرالأمورالوَسَطْ.

برج العقرب: منزلك قد يعج بالأقارب والأصهار فى جوّ إحتفالى يعيد لك حيويّتك لتشعر بأنك بؤرة الإهتمام من الجميع ، وتقوية علاقاتك بِذَوى رَحِمِكْ.





برج القوس: تبدو جاداً وحازماً بشأن نفقاتك ،عليك تبنّى نفس الأسلوب عند تعاملك العاطفى مع الحبيب غير محدّد الملامح ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الجدى: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الدّلو: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.