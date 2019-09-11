أهم فوائد الجزر.. يقوي القدرات الجنسية ويعزز من الرغبة لدى الطرفين

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يعتبر الجزر واحدًا من أهمّ أنواع الثمار النباتية الجذرية التي تتبع لجنس الجزر وتنتمي للفصيلة الخيمية من النبات، حيث ينمو في التربة ذات الأنواع والألوان المتعدّدة، ويُزرع في مناطق عديدة حول العالم، ويعدّ من النباتات المتوفّرة بشكل دائم طوال السنة.



ما هي استخدامات الجزر؟



يُستخدم الجزر في مجالاتٍ عديدة، بما في ذلك كل من المجال الغذائي، حيث يدخل في تحضير الأطباق الغذائية المختلفة، كما يتمّ تناوله على شكل مشروب طبيعيّ، فضلًا عن دخوله في المجال العلاجي، حيث يقيّ من الأمراض المختلفة، ويُعزّز من الصّحة البدنية والنفسية، وذلك بفضل تركيبته الطبيعيّة الغنية بالعديد من العناصر الهامة، على رأسها كلّ من الكربوهيدرات، والألياف، والفيتامينات المتعددة، والأملاح القلوية والأحماض الأمينية، والمركبات البروتينية، ونظرًا لأهميته تعرف على أهم فوائده.





ما هي فوائد الجزر بشكل عام؟



فوائد أكل الجزر يوميًا يُنصح بتناول الجزر بشكل معتدّل يوميًا، لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة منه، حيث تتمثّل أبرز فوائده فيما يأتي:-



يقوّي العظام والمفاصل والعضلات، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د الذي يحقّق الامتصاص الأفضل لعنصر الكالسيوم في الجسم.



يقوّي بنية الجسم، ويضمن النموّ السليم له، كونه غنيًا بالعناصر البروتينية الهامّة.



يضبط مستوى ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على الأملاح القلوية الهامّة، على رأسها البوتاسيوم.



يعدّ مثاليًا للحصول على بشرة نضرة وخالية من المشاكل، كونه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الهامة لهذا الشأن، على رأسها فيتامين أ الذي يقاوم البقع والندوب ويزيل كافّة التصبّغات عن البشرة، وخاصّة تلك الناتجة عن أشعة الشمس.



يُحسّن الحالة المزاجية، ويقيّ من الاكتئاب، وذلك بفضل مذاقه اللذيذ.



يساهم في تقوية النظر، لاحتوائه على مركب الكاروتين الهام.



يسهّل عمل الجهاز الهضمي، ويمنع الإصابة بمشكلاته المختلفة، بما في ذلك الإمساك، حيث يزيد من ليونة الأمعاء، ويعالج مشاكل المعدّة.



يقوّي القدرات الجنسية، ويعزّز من الرغبة الجنسية لدى الطرفين.



يعدّ من أقوى المضادات الطبيعيّة للأكسدة، ويمنع بالتالي الإصابة بمرض السرطان بأشكاله المختلفة.



يضبط مستوى السكر في الدم، في حال تمّ تناوله بكميات مناسبة، ممّا يجعله مناسبًا لمرضى السكري بأنواعه.



يمنع من ظهور علامات التقدّم في السنّ، على رأسها التجاعيد.



ينقّي الكبد من السموم، ويمنع الإصابة بأمراضه المختلفة، كما يزيد من العصارة الصفراء الهامّة جدًا.



يعتبر من الأغذية المناسبة لصّحة النساء الحوامل، كونه غنيًا بالعناصر والأحماض الأساسية لهذه المرحلة.



يعد من أفضل المدرّات الطبيعيّة للبول.







هل الجزر يقوي النظر؟



يحتوي الجزر على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين أ؛ وهو فيتامينٌ ضروريٌ جدًا لتعزيز صحة العين؛ حيث يمكن لنقص فيتامين أ أن يؤدي إلى الإصابة بمرض جفاف العين وهو مرضٌ يؤدي إلى تضرُّر النظر، وقد يُسبّب أيضًا الإصابة بالعمى الليليّ، أو عدم القدرة على الرؤية في الضوء الخافت أو الظلام، وقد أشارت المعاهد الصحية الوطنية الأمريكية إلى أنّ نقص فيتامين أ هو أحد الأسباب الرئيسيّة المؤدية إلى الإصابة بالعمى لدى الأطفال، وبالرغم من ذلك فإنّ التغيُّرات الإيجابية والملحوظة في الرؤية قد لا تظهر سوى لدى الأشخاص الذين يفتقرون فعلًا إلى فيتامين أ، كما يمكن أن يساهم شرب عصير الجزر في منع الإصابة باضطرابات العين المختلفة؛ مثل مرض التنكّس البُقعي، وإعتام عدسة العين Cataracts والعمى، بالإضافة إلى احتواء الجزر على مادة اللوتين ؛ وهي إحدى مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية العين.