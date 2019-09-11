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انفراد.. أول صور لوصول النجوم لحفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:19 م
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انفراد.. أول صور لوصول النجوم لحفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمي
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تصوير: يارا أحمد
 
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استطاع موقع الفجر الفني، أن يلتقط عدد من صور حفل زفاف الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، والذي يقام حاليًا في فندق الفورسيزون، بحضور كوكبة من نجوم الفن والمجتمع.

وكان الفنان أحمد عز أول من حضور حفل الزفاف والفنان كريم عبدالعزيز، ومحمد حفظي، وأحمد خالد وزوجته، ومحمد علي رزق وزوجته سارة فهيم، وكريم فهمي وزوجته.

واختارت الفنانة هنا الزاهد، مصمم الأزياء سامو هجرس، لتصميم فستان زفافها، حيث حرصت على أن يكون أنيق، وجذاب، الذي وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال اليومين الماضيين.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.



وذكرت هنا الزاهد في حوار تلفزيوني لها، أنها تعرفت على أحمد فهمي، في شهر واحد فقط، حيث جمعت بينهما لقاءات عديدة ووجدت فيه سمات فتى أحلامها، فهو يتميز بخفة الظل، وشهم وجدع على حد تعبيرها.



أما عن أحمد فهمي، فهو شديد الغيرة على هنا الزاهد، ودخل في مشاجرات لفظية، مع متابعيها عبر مواقه التواصل الاجتماعي، فلم يسمح لأحد أن يعلق لديها بتعليق غير مناسب أو يسخر من الاطلالات التي تظهر بها.



وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد اشتركا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشغال" في موسم رمضان الماضي.


وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).

انفراد.. أول صور لوصول النجوم لحفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
انفراد.. أول صور لوصول النجوم لحفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
انفراد.. أول صور لوصول النجوم لحفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
انفراد.. أول صور لوصول النجوم لحفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
انفراد.. أول صور لوصول النجوم لحفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
انفراد.. أول صور لوصول النجوم لحفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
انفراد.. أول صور لوصول النجوم لحفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
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