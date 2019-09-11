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شاهد.. الصورة الأولى لفستان هنا الزاهد من حفل زفافها على أحمد فهمي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:24 م
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شاهد.. الصورة الأولى لفستان هنا الزاهد من حفل زفافها على أحمد فهمي
احمد فهمي وهنا الزاهد
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هبة أحمد
 
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نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى من خلال حسابها الرسمى على الانستجرام وعلقت قائلة عليها :"ألف مليون مبروك لى أحلى عروسة والذ عريس فى العالم.
حرص الفنان كريم عبد العزيز، الفنان محمود عبد المغنى على حضور حفل زفاف الفنان احمد فهمى والفنانة هنا الزاهد ،والحفل يقام فى فندق الفور سيزون وسط حراسة مشددة لمنع التصوير
يشار أن هنا وأحمد قد تم خطبتهم فى أغسطس من العام الماضى،وتعاون معا فى الماراثون الرمضانى الماضى من خلال مسلسل الواد سيد الشحات .
ويذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم الفيل الأزرق 2،الذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى ،وقدحقق إيرادات كبيرة ،ومحمود عبد المغنى آخر أعماله حمله فرعون بطولة عمرو سعد رامز أمير محمد لطفى ،ويشارك فى مسلسل بت القبايل الذى سيتم عرضه الفترة القادمة .
شاهد.. الصورة الأولى لفستان هنا الزاهد من حفل زفافها على أحمد فهمي
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