محافظ الدقهلية "شاروبيم" ينعي السكرتير العام الأسبق ويبعث برقية عزاء لأسرته

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نعى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اللواء فايز شلتوت السكرتير العام الأسبق للمحافظة الذي توفى اليوم الأربعاء، أعرب فيها عن خالص حزنه تلقيه خبر وفاة السكرتير العام السابق لمحافظة الدقهلية.



ويبعث الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية ببرقية عزاء إلى أسرته وأهله عبر فيها عن خالص العزاء والمواساة وقال نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويرزقه الدرجات العلى من الجنة، وأن يلهم الأسرة الكرام الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وكانت محافظة الدقهلية فى يوم الأربعاء 27 يونيو 2018 نظمت احتفالا محافظ الدقهلية، بالسكرتير العام السابق اللواء فاز شلتوت لبلوغه السن القانونى للخروج على المعاش .



وعرف السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بأنه تتميز بالأمانة والنزاهة والصدق والفهم العميق لجميع شؤون العمل بالإدارة المحلية بخبرته الشاملة والدقيقة التي ساهمت في اتخاذ القرارات الصائبة في صالح الجميع.



وخلال الاحتفال قال الدكتور احمد الشعراوى المحافظ السابق لمحافظة الدقهلية أن ما نشاهده في تلك الاحتفالية يعد تظاهرة حب ووفاء لهذه الشخصية النادرة التي حظيت بحب جميع من تعامل معه.



ووجه الشعراوي، الشكر والتقدير لشلتوت ولجميع أعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان المشاركين في الاحتفالية على مجهوداتهم المبذولة من أجل خدمة مواطني الدقهلية.



وسلم المحافظ، السكرتير العام، شهادة شكر وتقدير بهذه المناسبة على جهوده المخلصة وعطائه المتميز وعملة الدؤوب، فضلًا عن أخلاقه الراقية خلال فترة عمله بالمحافظة مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح، كما سلمة محافظ الدقهلية، درع المحافظة تقديرًا وعرفانا ووفاءً.



حضر الاحتفالية المهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، المستشار مصباح عيد، المستشار القانوني للمحافظة، وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مديرو العموم ومديري الإدارات بالمحافظة، عدد كبير من نواب البرلمان بالمحافظة، العاملين بإدارات المحافظ.



أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية،علي، أن العمل التنفيذي بكافة قطاعاته ومستوياته الخدمية والإدارية بنطاق المحافظة يسير وفق منظومة متكاملة كيد واحدة بخمسة أصابع لا يمكن انفصالهم عن بعضهم يجمعهم الحب والاحترام والثقة المتبادلة مما كان له الأثر الكبير في تحقيق الانجازات المتعددة في كافة المجالات الخدمية وقطاعات المرافق وعلى مستوى كافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء تحسينًا لمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الدقهلية.





وأكد المحافظ، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن الدقهلية تعتز بأبنائها القيادات التي أدت واجبها في العمل على أكمل وجه وبكامل الجدية والاقتدار خلال فترة العمل بالدقهلية، معبرًا عن سعادته وامتنانه للدور للكبير الذى عمله به شلتوت في الفترة الماضية خلال فترة تواجده سكرتيرًا عامًا للمحافظة في جميع لأوجه ومجالات العمل التنفيذي، والتي كان لها الأثر الكبير في سرعة إنهاء العديد من الإجراءات الخاصة بنشاط العمل التنفيذي ساهمت في تنفيذ إنجازات كبيرة ومشروعات جديدة أضيفت إلى قائمة إنجازات محافظة الدقهلية.



