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نشرة دمياط الإخبارية.. "تنورة في طابور الصباح.. ضبط 500 كيلو هيروين

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:18 م
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نشرة دمياط الإخبارية.. تنورة في طابور الصباح.. ضبط 500 كيلو هيروين
امن دمياط
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هند الشيال
 
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شهدت محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، على مدار 24 ساعة،عددا من الموضوعات المهمة، التى تهم المواطن الدمياطي، فضلا عن تقديم "الفجر" عدد من الخدمات للمواطنين فى نطاق المحافظة، ويأتى ذلك فى إطار الخدمات التى تقدمها لقرائها ومتابعيها..وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:

رقص التنورة فى أول أيام العام الدراسي الجديد

استقبلت عدة مدارس بمحافظة دمياط، انطلاق العام الدراسي الجديد بإحتفالات ورقص تنورة بمدرسة باب الحرس الابتدائية، وطلاب الصفوف الأولى.


رئيس جامعة دمياط يتابع الكشف الطبي على الطلبة 

قام الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم، بمتابعة وتفقد اجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد الى تجري بالعيادة الخارجية لكلية التربية.


رئيس مدينة كفر البطيخ يشارك فى الطابور

قام مجدي خاطر، رئيس مجلس مدينة كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط، صباح اليوم، بالمشاركة فى طابور الصباح ومتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من إنتظامها فى أول يوم.



الأمن يلقى القبض على مسجل خطر

تمكنت مديرية امن دمياط، اليوم، من القاء القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 كيلو هيروين، بمدينة رأس البر، أثناء محاولته توزيع تلك المواد على المدمنين بالمدينة.


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