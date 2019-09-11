نشرة دمياط الإخبارية.. "تنورة في طابور الصباح.. ضبط 500 كيلو هيروين

رقص التنورة فى أول أيام العام الدراسي الجديد



رئيس جامعة دمياط يتابع الكشف الطبي على الطلبة



قام الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم، بمتابعة وتفقد اجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد الى تجري بالعيادة الخارجية لكلية التربية.





رئيس مدينة كفر البطيخ يشارك فى الطابور



قام مجدي خاطر، رئيس مجلس مدينة كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط، صباح اليوم، بالمشاركة فى طابور الصباح ومتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من إنتظامها فى أول يوم.







الأمن يلقى القبض على مسجل خطر



تمكنت مديرية امن دمياط، اليوم، من القاء القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 كيلو هيروين، بمدينة رأس البر، أثناء محاولته توزيع تلك المواد على المدمنين بالمدينة.





قام الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم، بمتابعة وتفقد اجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد الى تجري بالعيادة الخارجية لكلية التربية.قام مجدي خاطر، رئيس مجلس مدينة كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط، صباح اليوم، بالمشاركة فى طابور الصباح ومتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من إنتظامها فى أول يوم.تمكنت مديرية امن دمياط، اليوم، من القاء القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 كيلو هيروين، بمدينة رأس البر، أثناء محاولته توزيع تلك المواد على المدمنين بالمدينة.

شهدت محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، على مدار 24 ساعة،عددا من الموضوعات المهمة، التى تهم المواطن الدمياطي، فضلا عن تقديم "الفجر" عدد من الخدمات للمواطنين فى نطاق المحافظة، ويأتى ذلك فى إطار الخدمات التى تقدمها لقرائها ومتابعيها..وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:استقبلت عدة مدارس بمحافظة دمياط، انطلاق العام الدراسي الجديد بإحتفالات ورقص تنورة بمدرسة باب الحرس الابتدائية، وطلاب الصفوف الأولى.