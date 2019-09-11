شقيق محمد علي: "عامل فيها مناضل وهو واكل حق أخوه الميت" (فيديو)

تداول عدد من رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو، لشباب يقول أنه شقيق الفنان الهارب محمد علي.





ووجه سؤال لمحمد علي قائلاً: "أنت طالع وعامل نفسك مقهور على الناس اللي مش لاقية تاكل في مصر، طب اية اللي أنت عاملة في أهلك وسارق فلوس أخوك المتوفي وسايب أولاده في شقة قانون جديد، أنت كدا مناضل وبتدافع عن حقوق الناس".





وتابع: "والدك هايتحبس بسببك ووالدتك رافعة قضايا عليك بسبب الميراث عشان واكل حق أخوك الميت، فين فلوس أخوك، وتعالا العب معايا الجيم مش مع الناس، سرقت فلوس أخوك وهربت ليه، وإية القصة بتاعتك، رد بقا على أسئلتى وانتظرونى في فيديو جديد بعد ما يرد".





وكان الإعلامى مصطفى بكري، قد وجه سؤالاً إلى محمد على، قائلاً: "إذا كنت تشكو الظلم فأين ما يثبت أنك مظلوم أو أن لك مليم واحد لدى القوات المسلحة، بل للحقيقة أن الهيئة الهندسيه لديها عندك ٨٨ مليون جنيه، تم خصم التأمين ٥في المائة إنخفض المبلغ إلى ٤٨ مليون جنيه دينا عليك للجيش".





وواصل بكري، خلال تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "من يحميك في أسبانيا وما صحة وقوف رجل أعمال حاقد على البلد خلفك وما صحة أن هناك تنسيق مع جهاز إستخباراتي يتولي إدارة الملف معك وعقد لقاء سري بينك وبين قيادة إخوانية كبيرة في أسبانيا".





كما وجه له تساؤلاً هل صحيح أن حقدك على الجيش بدأ بعد ذهبت والدتك لتشتكيك إلى الهيئة الهندسية بعد أن أجبرت والدتك لتكتب لك حصتها في ميراث شقيقك المقاول إبراهيم والذي توفي في حادث وهو قادم من الفرافرة حيث كان ينفذ مع الجيش مشروع قري الفرافرة، ولم تستجب لتوسلاتها ، أتراك هل تستطيع أن تجبر والدتك لنفي الرواية، أشك في ذلك، تري من يقسو علي والدته بهذا الشكل، هل يمكن أن يكون رحيما مع الوطن، بالقطع لا، لقد سرقت والدتك وبعت وطنك وأولادك".