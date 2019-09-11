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أسطورة الكاميرون يصدم محمد صلاح وساديو ماني

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:12 م
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أسطورة الكاميرون يصدم محمد صلاح وساديو ماني
محمد صلاح وماني
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علاء خليف
 
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وجه صامويل إيتو اسطورة الكاميرون السابق، صدمة قوية للثنائي محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول الإنجليزي، بخصوص فرص تتويجهما بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم .

وأكد "إيتو" في تصريحات لصحيفة "أفريكا سبورت" أنه مستحيل تتويج محمد صلاح وساديو ماني بجائزة الكرة الذهبية، وذلك ليس بسبب عدم أحقية الثنائي بالتتويج بتلك الجائزة، ولكن الأمر يرتبط بقلة الإحترام لهما وللاعبين الأفارقة بشكل عام.

وأضاف اسطورة الكرة الكاميرونية : " لن يتوج أي لاعب إفريقي بالكرة الذهبية، لأننا كلاعبين أفارقة لا نحظي بالاحترام هذه حقيقة بالفعل، وأتمني أن أكون مخطئًا، ولكن هل هناك تفسير لغياب صلاح وماني وأوباميانج عن أفضل 5 لاعبين في العالم؟ علي الرغم من تتويج صلاح وماني بلقب دوري أبطال أوروبا ".

تصريحات "إيتو" تشير للظلم الذي يتعرض له اللاعبين الأفارقة بخصوص اختيارهم للجوائز العالمية.

وكان محمد صلاح وساديو ماني قد فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بالموسم الماضي، وكأس السوبر الأوروبي، كما ساهموا في حصول الفريق الإنجليزي علي "وصيف" الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقاسم الثنائي مع الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال جائزة "الحذاء الذهبي" لهداف البريميرليج برصيد 22 هدفًا.

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المزيد عن: محمد صلاح صحيفة سبورت صامويل ايتو ساديو ماني الكرة الذهبية اسطورة الكاميرون أفضل لاعب
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