تفاصيل قافلة طبية مجانية تكشف على 1291 وحملات النظافة بالدقهلية

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نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية قافلة طبية مجانية وقعت الكشف على بقرية 31 بصار ببلقاس.



وكشف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1291 خلال قافلة طبية مجانية بقرية31 بصار التابعة لمركز بلقاس خلال يومين، وتم تحويل 19 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتم عمل أشعة عادية وموجات صوتية ل132حالة، كما تم اجراء 260 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات،والكشف على 120 لأمراض الضغط والسكر.



وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان بنطاق المحافظة.



وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التي أستمرت على مدار يومي 9،10 من شهر سبتمبر الجاري،ضمت 8عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة وعيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم اسرة،واسنان، وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية.



حملة صحية تضبط 20 محل للبيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان



ضبطت حملة صحية بمحافظة الدقهلية 20 محل للبيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان على السلع المعروضة، وتمكنت الحملات من تحرير 20 محضر مخالفة لمحلات ومنشآت تجارية بمركزي اجا ونبروه تبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المرور والرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للوقوف على مدى إلتزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.



ومن جانبه قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين أن المحاضر شملت 13 محضرا لمحلات مواد غذائية بسبب عدم الإعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر، ومحضر لمحل حدايد وبويات،ومحلين لبيع قطع غيار سيارات وموتوسيكلات،وسنترال،ومحلين لبيع الأدوات الصحية.



رفع 715 طن قمامة في حى غرب المنصورة



أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن استمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخالفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء حيث تم رفع 715 طن قمامة بنطاق حي غرب المنصورة.



وتأتى الحملات في إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل في نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها.



وفي حي غرب قال أحمد عبد السميع رئيس الحي أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية تم رفع 715 طن قمامة خلال يومي الاثنين والثلاثاء،وتم كنس ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من محيط شارع مستشفى الصدر بالشوارع الجانبية،كنس ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من محيط شارع سامية الجمل،كنس ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من محيط شارع عبد السلام عارف،وكنس ورفع الأتربة من على جانبى الطريق بمحيط مجمع مدارس سندوب بإمتداد شارع محمود شاهين بنطاق حى غرب المنصورة،قص وتهذيب الأشجار والحشائش.



قامت الحملات برفع المخلفات الناتجة عن عملية القص من داخل مدرسة الشهيد المقدم احمد حسن رشاد غنيم بشارع كلية الأداب بنطاق حى غرب المنصورة،غسيل الرصيف والبردورت بطول شارع الجلاء إنطلاقا من ميدان مشعل وصولا لمجمع مدارس الجلاء بنطاق حى غرب المنصورة،كنس ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من أمتداد شارع جيهان وحى الجامعة بالشوارع الجانبية بنطاق حى غرب المنصورة.



كما قامت رئاسة الحي بفك الشدة الخشبية لدور ثامن علوي لعقار مخالف لقيود الإرتفاع بشارع حمزة بن عبد المطلب من شارع أحمد ماهر.

