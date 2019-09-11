جامعة القاهرة تفقد مدرس مساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة في حادث محور صفط اللبن





وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، أن سائق السيارة اصطدم بالسور الحديدي بالكوبري، ما أدى إلى سقوط السيارة.



وعقب سقوط الميكروباص، انتقلت قوة أمنية من المباحث، على رأسها اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وبدأت القوات فى رفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور مرة أخرى، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بولاق الدكرور.



وجرى إخطار المستشار محمد حته المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثث، وانتقلت إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين وتفريغ الكاميرات للوقوف على ملابسات الواقعة.

فقدت، صباح اليوم الأربعاء، جامعة القاهرة مدرس مساعد في قسم هندسة تصميم الميكانيكا كلية هندسة في حادث سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.الجدير بالذكر أنه تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.وأعلنت الصحة في بيان لها بإن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.ونعت جامعة القاهرة المهندس أحمد يحيى المدرس المساعد في قسم هندسة التصميم الميكانيكي بعد وفاته إثر الحادث.وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بإن الجامعة فقدت شاب من خيرة العاملين بها من المعيدين والموظفين في حادث محور صفط اللبن.وقدم عميد كلية الهندسة السيد تاج الدين بتقديم النعي في وفاة زميلهم قائلًا نعزي أنفسنا، والدكتور رئيس جامعة القاهرة وإدارة الكلية وننعي بيالغ الحزن والأسى الفقيد الزميل أحمد يحيى المدرس المساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي الذي توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم إثر حادث أليم على محور صفط اللبن".وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أسماء المتوفيين في الحادث الآليم وهم "فهد عبد الباسط عبد الفتاح، وأحمد يحيى صلاح، وحلمى محمود عواد، وأحمد ابراهيم عبد الحليم، ومجيد أمين نصار، ومسعد فاروق عبد الفتاح، ورضا فايق شعبان، وجثة مجهولة، والمصابون هم محمود محمد محمد، وبلال السيد عبد العزيز، وليد عبد الرحمن توفيق، وهدى محمد عبد الحليم، بالإضافة إلى سيدة أخرى مجهولة لم يتم تحديد بياناتها حتى الآن.