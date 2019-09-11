سوهاج اليوم بدء العام الدراسي وحملات تموينية مكبرة وتنفيذ مشروعات بـ462 مليون جنيه (صور)
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:04 م
Advertisements
أبورية حسين
Advertisements
Advertisements
شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، على مدار 24ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السوهاجي، فضلًا عن تقديم " الفجر " عدد من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل.
وتقدم بوابة الفجر اإللكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة أسوان، حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلومات الحصرية التي تشهدها المحافظة أو ًًل بأول، وإليكم التفاصيل:
في البداية شهدت محافظة سوهاج إنطلاق العملية التعليمية المرحلة الأولي رياض أطفال والصفين الأول والثاني الإبتدائي داخل1002 مدرسة علي مستوي المحافظة وسط شد وجذب من قبل أولياء الأمور لحجز المقاعد الأمامية لذويهم ومن جانبها إستعدت محافظة سوهاج للعام الدراسي الجديد 2019-2020 في 11 إدارة تعليمية بالمحافظة ودخلت 42 مدرسة الخدمة بتكلفة 552 مليون جنيه وتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة بكافة المدارس
وإليكم التفاصيل من هنا
ومع بدء إنطلاق العملية التعليمة تم إستقبال التلاميذ من الصفين الأول والثاني الإبتدائي بالأعلام والأناشيد والأغاني الوطنية وذلك لغرس قيم حب الوطن في نفوسهم كما تم توزيع بلونات وأعلام مصر علي التلاميذ
وإليكم تفاصيل التقرير من هنا
وخلال اليوم أعلنت محافظة سوهاج تحرير 162 محضرا تموينيا متنوع حيث تم ضبط 2 طن و55 كيلو جرام لحوم متنوعة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للبيع للمواطنين بالإضافة إلي ضبط مستودع بوتاجاز يبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي وذلك في حملات تموينية مكبرة خلال الـ 6 أيام الماضية
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وصرح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج حازم أبو الخير أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة المراغة خلال النصف الأول من العام الجاري بتكلفة بلغت 462 مليون و81355 ألفا للإرتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين وذلك في الصرف الصحي والطرق والمنشات الحكومية المتنوعة بالإضافة إلي الغاز الطبيعي وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وتقدم بوابة الفجر اإللكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة أسوان، حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلومات الحصرية التي تشهدها المحافظة أو ًًل بأول، وإليكم التفاصيل:
في البداية شهدت محافظة سوهاج إنطلاق العملية التعليمية المرحلة الأولي رياض أطفال والصفين الأول والثاني الإبتدائي داخل1002 مدرسة علي مستوي المحافظة وسط شد وجذب من قبل أولياء الأمور لحجز المقاعد الأمامية لذويهم ومن جانبها إستعدت محافظة سوهاج للعام الدراسي الجديد 2019-2020 في 11 إدارة تعليمية بالمحافظة ودخلت 42 مدرسة الخدمة بتكلفة 552 مليون جنيه وتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة بكافة المدارس
وإليكم التفاصيل من هنا
ومع بدء إنطلاق العملية التعليمة تم إستقبال التلاميذ من الصفين الأول والثاني الإبتدائي بالأعلام والأناشيد والأغاني الوطنية وذلك لغرس قيم حب الوطن في نفوسهم كما تم توزيع بلونات وأعلام مصر علي التلاميذ
وإليكم تفاصيل التقرير من هنا
وخلال اليوم أعلنت محافظة سوهاج تحرير 162 محضرا تموينيا متنوع حيث تم ضبط 2 طن و55 كيلو جرام لحوم متنوعة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للبيع للمواطنين بالإضافة إلي ضبط مستودع بوتاجاز يبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي وذلك في حملات تموينية مكبرة خلال الـ 6 أيام الماضية
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وصرح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج حازم أبو الخير أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة المراغة خلال النصف الأول من العام الجاري بتكلفة بلغت 462 مليون و81355 ألفا للإرتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين وذلك في الصرف الصحي والطرق والمنشات الحكومية المتنوعة بالإضافة إلي الغاز الطبيعي وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
Advertisements
- أبرز الاخبار الاقتصادية اليوم السبت 12/8/2017
- إصدار دليل لأولياء الأمور وحظر الهواتف المحمولة.. 8 قرارات جديدة لوزير التعليم
- ملخص اللي فاتك في ليلة الخميس.. أبرز أخبار التوك شو 17-1-2019
- "نشرة حوادث الفجر".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق
- سوهاج اليوم.. وزير الإسكان يتفقد مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة بتكلفة مالية بلغت 3 مليارات جنيهًا
- نشرة حوادث "الفجر": تفريغ الكاميرات في اختناق 20 طفلا.. وحريق هائل بوكالة البلح
- سوهاج اليوم.. تسمم تلاميذ وتصادم سيارتين وافتتاح أول معمل لأبحاث الطاقة المتجددة
المزيد عن: مدريرية التربية والتعليم محافظة سوهاج حملات تموينة انطلاق العام الدراسي الدكتور أحمد الانصارى إنطلاق العملية التعليمية أناشيد وأغاني وطنية أعلام مصر إستقبال التلاميذ أخبار سوهاجتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر