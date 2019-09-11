ننشر تفاصيل أضخم مشروع للتمور في محافظة الوادي الجديد



وفيما يلي أهم التفاصيل المتعلقة بالمشروع



يذكر أن الهدف من تنفيذ المشروع لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوصيلها لهم من خلال أسواق مركزية منظمة ومتنوعة في مختلف المجالات،ويعتبر مكان المنطقة اللوجستية على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من نقطة الكيلو 10 في مدينة الخارجة، وجاء عدد فرص العمل التي سيوفرها المشروع 15 ألف فرصة لأبناء المحافظة.



وجاءت تكلفة المشروع تكلفة المشروع 2 مليار جنيه الجهات المختصة بتنفيذ المشروع في إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.



ويتم حالًا إعداد خطة محافظة الوادى الجديد لدعم المنطقة اللوجستية انتهت المحافظة من إجراءات تخصيص مساحة 200 الف فدان من الأراضى على مستوى كافة المراكز التابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزراعة 2 مليون نخلة على مستوى المحافظة.



وتوفر المحافظة عدد من الامتيازات لتشجيع الاستثمار والتى وفرت المحافظة تيسيرات غير مسبوقة لدعم الاستثمار في شتى المجالات لاسيما الاستثمار الزراعي والتجاري، وجاء أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمنطقة اللوجستية،والتى ستضم المنطقة مصانع للمنتجات الزراعية وأهمها مصانع للتمور وذلك لتنفيذ خطة تنمية وتطوير صناعة التمور وتعظيم الاستفادة منها باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية.



ومن جانبه، قال إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز سيقوم بطرح 5 فرص استثمارية خلال الفترة المقبلة بمحافظات (الوادي الجديد - البحر الأحمر وجنوب سيناء في منطقة الطور والسويس- كفر الشيخ).



وأشار إلى أن الجهاز قام - خلال الفترة الماضية - بطرح 8 فرص استثمارية بمحافظات (المنوفية - الدقلهية - الشرقية -الغربية - البحيرة -الأقصر -الفيوم - قنا) على مساحة إجمالية 316 فدانا باستثمارات إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه توفر فرص عمل تتعدى 120 ألف فرصة عمل وسيكون مردود على الجهاز، لافتا إلى أن الجهاز استطاع تحقيق إيرادات بلغت 250 ألف جنيه مقارنة بخسائر بلغت 80 مليون جنيه خلال الفترة السابقة.



وأضاف أنه في إطار استراتيجيه لتطوير التجارة الداخلية بمصر وجذب استثمارات وتوفير فرص عمل، قام بعمل العديد من الزيارات الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد للتعرف على طبوغرافية المنطقة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أن وفدا من كبرى الشركات اليونانية العاملة، أبدت رغبتها في استزراع آلاف الأفدنة في الموالح، فضلا عن إنشاء منطقة لوجستية.



وأشار العشماوي إلى الجهاز يستهدف - خلال الفترة المقبلة - عمل مؤشر جغرافي للمنتجات المصرية، بحيث يتم تسجيل المنتجات التي تشتهر بها كل محافظة، منوها إلى أنه سيتم البدء بأربع منتجات غذائية الزيتون والعنب والتين والتمور، سترتفع إلى 12 منتجا في وقت لاحق، لافتا إلى أن عمليات التسجيل تعطي قيمة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتعمل على زيادة تنافسيتها أمام نظيرتها في الأسواق الخارجية.

تجري حاليًا محافظة الوادى الجديد أكبر منطقة تجارية لوجستية علي مساحة 100 فدان بطريق الخارجة - الداخلة بمدينة الخارجة وباستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التنفيذية المختصة.