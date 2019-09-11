رئيس جهاز الشروق: المدينة أصبحت خالية من "التوك توك"

علق المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، على قرار حظر التوك توك، في المدن والمحافظات واستبداله بـ"الميني فان"، قائلًا إن مدينة الشروق منعت وجود وسائل نقل غير آمنة في المدينة، وعلى رأسها "التوك توك".





وأشار "الغيطي"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه تم توفير وسائل نقل آمنة، وتم عمل ملة ولا فتات لمنع التوك توك، موضحًا أنه تم توفير 20 أتوبيس مكيف ومجهز بالواي فاي، وتم التواصل المباشر مع السكان، وعمل حملات للقضاء على التوك توك نهائيًا.





وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن هناك عقوبات وغرامات للمخالفين لقرار منع التوك توك، يتم تحذير صاحب التوك توك أولًا، ثم يتم التحفظ عليه ودفع غرامة.





وأشار "الغيطي"، إلى أن سكان الشروق ضد أي مظهر من مظاهر العشوائية، وساعدوا في التخلص من التوك توك، متابعًا: "الشروق أصبحت خالية من التوك توك".





في حين علق اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، على قرار حظر التوك توك في المدن والمحافظات واستبداله بـ"الميني فان"، قائلًا إنه مظهر حضاري للمجتمع المصري، مؤكدًا أنه سيحدث نوع من الانضباط في المجتمع المصري.





وأوضح "هشام"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم تطبيق قانون المرور على سيارات الميني فان، وتستخرج الرخصة لها من هو أعلى من 18 عامًا.





وأضاف الخبير المروري، أن التوك توك دخل مصر عام 2005، عن طريق وزارة التجارة والصناعة وليس عن طريق الداخلية، ودخل مصر على أساس أنه سيتم ترخيصه ولكن لم يحدث.



