وزير العدل الجزائري يعلن عن تعديل يمنع خطأ ارتُكب في عهد بوتفليقة

قال بلقاسم زغماتي، وزير العدل الجزائري، إن تعديلات قانون الانتخابات تمنع تفويض أي شخص تقديم ملف المترشح، وأن "الوطنية المستقلة للانتخابات" ستفصل في الملفات وليس المجلس الدستوري.





وأكد الوزير خلال مناقشة مشروع قانون السلطة الوطنية للانتخابات، أن مشروع القانون الجديد يمنع تكرار سيناريو الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أوكل لمدير حملته آنذاك، عبد الغني زعلان، تقديم ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.





وشدد زغماتي على أن الأخيرة هي التي ستفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح، ويبلغ القرار إلى المترشح فور صدوره.



الانتخابات الجزائرية ونقطة الخلاف