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شوقي السعيد لـ "الفجر الرياضي": حسني عبد ربه مكنش بياخد فلوسه في الإسماعيلي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:48 م
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شوقي السعيد لـ الفجر الرياضي: حسني عبد ربه مكنش بياخد فلوسه في الإسماعيلي
شوقي السعيد
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أحمد شاكر - مصطفى صابر
 
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تحدث شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق عن ظلم حسني عبد ربه مع نادي الإسماعيلي وأنه لم يحصل على مستحقاته.

قال شوقي السيعد في حوار خاص لـ "الفجر الرياضي": " حسني عبد ربه عمره ماكان بياخد مستحقاته حسني كان مظلوم في نادي الاسماعيلي ايام محمد ابو السعود رغم انه كان من الشخصيات المحترمة جدا وكان رجل طيب زيادة عن اللازم وكان ناس تانية هي اللي بتمشي النادي".

وتابع: "وفي بعض اللاعيبة هي من كانت تأخذ فلوسها ومستحقاتها من تحت الترابيزة".


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