التأمين الصحي: "مفيش مريض هيخرج من المستشفى غير وهو راضي "



ومن جانب آخر قال اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، إنه فخور باختيار بور سعيد كأول محافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل، خاصة أنه يتضمن تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.



علق الدكتور أيمن رخا، منسق ميداني بمنظومة التأمين الصحي الشامل، على استحداث وظيفة مدير رضاء المنتفعين لتسهيل الحصول على الخدمة الطبية، قائلًا: "كل المستشفيات ببور سعيد سيكون بها إدارة خاصة برضا المنتفعين، وأي مريض يذهب إلى المستشفى، سيجد موظف يوفر له كافة المعلومات عن كل شيء، وعند تقديم اي شكوي أو الشكر لأحد الفرد، سيكون من خلال خدمة رضا المنتفعين.ولفت المنسق الميداني بمنظومة التأمين الصحي الشامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، إلى أن هذه الخدمة تهدف للوقف بجانب المريض في الرعاية الصحية، مقعبًا: "المريض مش هيطلع من المنشأة الصحية غير وهو راضي، وحاصل على الخدمة بشكل جيد للغاية، وسيتم استقبال جميع الشكاوي والاستفسارات أيضًا من خلال خط ساحن للتواصل مع خدمة "رضا المنتفعين".وأشار المنسق الميداني بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى أن خدمة "رضا المنتفعين" مفعلة منذ شهر للإستفسار عن أي معلومة أو تقديم أي شكوى، لافتَا إلى أن هذه الإدارة رغم حداثتها إلا أنها هامة للتأكيد على تقيم خدمة ميزة للمواطن، وللتأكد للمريض بأن المستشفى مهتمة به.هذا وقالت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة إن عدد العمليات التي أجريت في منظومة التأمين الصحي الشامل ببوسعيد وصل لـ4800 عملية، خلاف اجراء43 الف فحص طبي، وتم الكشف على 108 الف مواطن في العيادات الخارجية، مضيفة أن عدد المشتركين بالمنظومة الجديدة تجاوز الـ52% من اجمالي المواطنين بمحافظة بور سعيد.وأكدت وزير الصحة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستشتمل على خط ساخن، للتواصل والرد على المنتفعين على مدار 24 ساعة، والاتصالات ستكون مجانية.