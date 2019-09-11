أبو.. يحيي احتفال اليوتيوب بظهور تطبيق YouTub e Music
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:33 م
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الفجر الفني
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أحيا النجم المصرى أبو، احتفالية موقع "اليوتيوب" بظهور تطبيق الموسيقى الجديد YouTube Music والذي أقيم في مدينة دبى بدولة الإمارات المتحدة.
وقام المسؤولون عن موقع اليوتيوب باختيار النجم العالمى "أبو" للمشاركة في الحفل بعد أن حققت أغنيته "3 دقات" نجاحا كبيرا وصل إلى اكثر من نصف مليار مشاهدة فى أقل من عامين وهى أعلى نسبة مشاهدة فى الوطن العربي.
واستقبله جمهور الحفل بالترحيب والتصفيق الحار، وقام "أبو" بغناء اكثر من أغنية فى الحفل من بينها "3 دقات" وأيضا احدث أغنياته "عيش يا قلبى" التى طرحتها شركة "جاما ميوزيك" مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.
وعن سبب اتجاهه للغناء
صرح الفنان أبو، عن سبب خوضه لتجربة الغناء وهو حبه الشديد للتأليف واللحن.
وقال أنه بذل مجهود كبير مع فريق العمل والمنتج محمد جابر لإخراج فيديو كليب عيش يا قلبي على أكمل وجه.
كما كشف عن طرح عدة أغاني كسينجل علي فترات متقاربة.
أغنية "عيش يا قلبي" كلمات "أبو" ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو.
جدير بالذكر أن "أبو" حقق نجاحا كبيرا من خلال أغنية "3 دقات" حيث تجاوزت نسب المشاهدة إلى أكثر من نصف مليار فى أقل من عامين.
مؤتمر أبو الصحفي للإعلان عن أغنيته الجديدة "عيش يا قلبي"
أقام المطرب أبو مؤتمر صحفي لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "عيش يا قلبي"، والذي انعقد بأحد الفنادق الكبرى وسط حضور عدد كبير من الصحفيين.
وصرح أبو، خلال المؤتمر عن سبب خوضه لتجربة الغناء وهو حبه الشديد للتأليف واللحن.
وقال أنه بذل مجهود كبير مع فريق العمل والمنتج محمد جابر لإخراج فيديو كليب عيش يا قلبي علي أكمل وجه.
كما كشف عن استعداده لطرح عدة أغاني كسينجل علي فترات متقاربة.
وقال المنتج محمد جابر، إنه لا يوجد مقارنة بين شركة جاما التي تولت إنتاج أغنية أبو الجديدة، والشركة الأم مزيكا، بل استفاد من خبراتها.
وأضاف قائلا: أن الشركة تهدف إلى ضم مواهب جديدة متمنيا أن يحقق نجاحًا كبيرًا مع أبو
أغنية "عيش يا قلبي" كلمات "أبو" ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو.
جدير بالذكر أن "أبو" حقق نجاحا كبيرا من خلال أغنية "3 دقات" حيث تجاوزت نسب المشاهدة إلى أكثر من نصف مليار فى أقل من عامين.
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