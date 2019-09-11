عادل الجبير يزور البرلمان الفرنسي

قام وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، اليوم، بزيارة البرلمان الفرنسي، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية.

والتقى الجبير عددًا من البرلمانيين، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

واجتمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، مع الجبير، الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.





وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.













كما زار معاليه، اليوم، الجمعية الوطنية الفرنسية، والتقى بعدد من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية.





وجرى خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.





كما التقى معاليه بوزيرة العدل السابقة ورئيسة بلدية "باريس السابعة" رشيدة داتي، حيث جرى استعراض أوجه الصداقة الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.





وأوضح لودريان أن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور علاقة قطر وجيرانها، مشيرا إلى دعم فرنسا لجهود الوساطة الكويتية وإلى دعمها الحوار مع كل الأطراف.





وقال وزير خارجية فرنسا إن قطر مستعدة لمباحثات بناءة لحل الأزمة دون المساس بسيادتها.





وأضاف "نحيي جهود وزير خارجية أمريكا ريكس تيلرسون لحل الأزمة الخليجية".





ووصل لودريان، السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار جولته الخليجية، التي تشمل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لحل الأزمة القطرية، وتأتي جولته بعد زيارات مماثلة قام بها نظراؤه من أمريكا وألمانيا وبريطانيا.





وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن جولة الوزير لودريان ستستمر يومين، في إطار جهود باريس لتقريب وجهات النظر بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب، التي تتهم الدوحة بدعم الإرهاب وتمويله.





وأشاد لودريان بدور السعودية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، قائلاً : "نحيّي السعودية على دورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والسعودية بينت قدراتها القيادية في مكافحة الإرهاب".





وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الجبير: "نجدد دعمنا للوساطة الكويتية، ونريد لعب دور داعم، ونطمح إلى تسهيل الحل".





وتابع: "نسعى لخفض التوتر بغية إيجاد بيئة مريحة للحوار".





وأكد لودريان أن السعودية وفرنسا تربطهما علاقات عميقة، معبرًا عن قلقه من الأزمة التي يعيشها الخليج.





وقال نوجه نداءات للحوار والتهدئة بين الدول الأربع وقطر.





وشدد لودريان على ضرورة مكافحة جميع الأطراف للإرهاب، والالتزام بوقف تمويله ودعمه.





وتابع: "قررنا مع الأمير محمد بن سلمان إطلاق عجلة التعاون السعودي الفرنسي".



